Después de estar seis meses en el espacio regresó a la Tierra la cápsula espacial SpaceX

Tres astronautas estadounidenses y uno alemán regresaron este viernes a la Tierra en una cápsula de SpaceX tras una estadía de seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Los estadounidenses Kayla Barron, Raja Chari y Tom Marshburn, así como el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Matthias Maurer, abandonaron la ISS el día anterior a las 05H20 GMT.

Después de 23,5 horas de viaje, la cápsula Dragon en la que viajaban aterrizó frente a la costa de Florida a las 00H43 (04H43 GMT) del viernes.

El vertiginoso descenso fue frenado por el ingreso a la atmósfera terrestre y luego por el despliegue de enormes paracaídas.

