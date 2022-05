https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.05.2022 - Última actualización - 14:27

14:19

El clásico de la televisión regional, conducido por Marta Goyri, regresa con contenidos locales para toda la familia, por Cablevisión, Cablevideo y varios canales en toda la provincia.

Desde este sábado Vuelve "Otro día con Marta" El clásico de la televisión regional, conducido por Marta Goyri, regresa con contenidos locales para toda la familia, por Cablevisión, Cablevideo y varios canales en toda la provincia. El clásico de la televisión regional, conducido por Marta Goyri, regresa con contenidos locales para toda la familia, por Cablevisión, Cablevideo y varios canales en toda la provincia.

“Otro día con Marta”, el clásico de la televisión regional conducido por Marta Goyri, regresa este sábado, marcando los 41 años de permanencia del proyecto: “Soy la única mujer a lo largo de la historia de la televisión y de los medios con tanta permanencia”, comenta la conductora.

Sobre el envío comenta: “Es un magazine, es una revista, es bien santafesino; dedicado a la familia con todas las aristas que hacen a la vida con Los profesionales de Santa Fe. Notas de interés, obviamente; el arte fundamental: desde su inicio hace 41 años el arte está presente, con los artistas locales, la literatura, el cine, todo lo que es espectáculos; la moda, tantas cosas. Es la revista que muestra el quehacer cotidiano en Santa Fe”.

Asimismo, Marta destaca “el apoyo del comercio, de los profesionales. muchas veces la voz de quién no tiene voz. Son notas específicas, relacionadas no solo a la mujer sino a toda la familia, desde los niños; el quehacer cultural, el deportivo también”.

También habrá lugar para “rescatar y recordar, porque también transitan por la pantalla de 'Otro día con Marta' las personas de los medios que fueron figuras, vivos y también los que han fallecido. Son recordados en el programa porque quedan en el olvido, con esto de que ‘hoy si no estás en televisión no estás’. En mi programa eso no pasa”.

“Otro día con Marta” se emitirá por 20 canales de cable de la provincia de Santa Fe y parte de Entre Ríos, y en la ciudad de Santa Fe por Cablevisión (a las 16.30) y Cablevideo (a las 13), con tres repeticiones semanales.