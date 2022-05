https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.05.2022 - Última actualización - 17:55

17:52

El intérprete, conocido como el Sr. Treeger, encargado del edificio de Friends, falleció en Los Ángeles.

Estados Unidos A los 67 años, murió Mike Hagerty, actor de Friends El intérprete, conocido como el Sr. Treeger, encargado del edificio de Friends, falleció en Los Ángeles.

Mike Hagerty, más conocido por sus papeles en Somebody Somewhere, como el portero del edificio Sr. Treeger en Friends y como el propietario de una tienda de ropa usada en Seinfeld, murió a los 67 años.

La comediante Bridget Everett, que protagoniza la serie de HBO Somebody Somewhere, compartió la noticia de su muerte en Instagram el viernes. "Con gran tristeza, la familia de Michael G. Hagerty anunció su muerte ayer en Los Ángeles. Un actor de carácter muy querido, su amor por su ciudad natal de Chicago y su familia fueron las piedras angulares de su vida", escribió. No se ha facilitado la causa del fallecimiento.

Hagerty -conocido por su grueso bigote, su acento de Chicago y su amable sonrisa- interpretaba al padre del personaje de Everett, Sam, en la serie de HBO, que fue renovada para una segunda temporada a principios de este año.

Quién era Mike Hagerty

Mike Hagerty, entró en el zeitgeist cuando fue elegido para interpretar al Sr. Treeger en Friends en 1995 y repitió el papel hasta 2001. En 2013, se unió al reparto de Brooklyn Nine-Nine como el capitán McGinley. Y en 2022, se unió a Everett en su comedia revelación Somebody Somewhere como el patriarca Ed Miller.

También tuvo un papel memorable en Seinfeld e hizo múltiples apariciones en programas de televisión tan variados como The Wonder Years, The Drew Carey Show, Arli$ $ , ER y Deadwood.

Le sobreviven su esposa Mary Kathryn; su hermana, Mary Ann Hagerty; la esposa de ésta, Kathleen O'Rourke; y su hija Meg.