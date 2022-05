"La Nena de Argentina" llega a Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La artista de trascendencia internacional en el género pop/urbano, consagrada por su actuación junto a J Balvin en los Grammy y el premio a la “Nueva artista del año” en los Latin American Music Awards, será uno de los números centrales de la Fiesta del Lago, que se realizará este sábado en Club del Lago. Antes de su llegada le contó a El Litoral sobre sus proyectos y sus logros.

María Becerra, conocida en todo el mundo como “La Nena de Argentina”, es una de las artistas de mayor trascendencia internacional en el género pop/urbano. Tras un 2021 súper exitoso, María comenzó el 2022 con un año a puros shows en el marco de su gira Animal Tour 2022, gira que la traerá este sábado a la Fiesta del Lago, un encuentro único que se realizará en Club del Lago (Ruta Nacional 168). Allí actuarán los locales DJ Gonza Yuale, DJ Emi Segura, DJ Valen Lava, G Sony y DJ Abel, además del show de Becerra y de Fer Palacio, con una puesta en escena de nivel internacional. Produce Agustín Macinsky (productor local, de Fandom producciones).

El 2021 ha colocado el nombre de María Becerra en la cima como la artista femenina de Argentina más escuchada en Spotify. Ese fue un año de muchísimo crecimiento y grandes logros profesionales: presentó material musical con artistas internacionales y nacionales como J Balvin, Tini, Lola Índigo, Danny Ocean, Becky G, Mau y Ricky, Reik, Tiago PZK y Rusher King, entre otros tantos talentos. El último tiempo fue de reconocimiento y participaciones en los Latin Grammy, los Grammy 2022 y los Latin American Music Awards.

En la previa al evento, El Litoral se contactó con la joven figura para conocer más sobre su presente artístico y sus próximos proyectos.

Adrenalina

-Abril fue un mes de consagración internacional, con tu actuación junto a J Balvin en los Grammy, el premio a la “Nueva artista del año” en los Latin American Music Awards y tu show en Geba. ¿Cómo estás viviendo este momento?

-Feliz y agradecida. No puedo creer todo lo que está pasando. Agradezco y trato de aprovechar al máximo las posibilidades que se me están presentando. Vivir todo esto con 22 años me parece una locura, pero no me conformo, voy por mucho más.

-Te dicen “La nena de Argentina” porque sos una de las representantes del país en el mundo. ¿Cómo se vive esta carrera tan rápida en el exterior, y el respeto de tantos artistas con los que compartiste algún feat (y los que están haciendo cola para conseguir el suyo)?

-Es muy lindo. Agradezco el respeto y confianza de mis colegas. Todos con los que hice feats o me encuentro en premios valoran y halagan el crecimiento musical de Argentina. Me encanta que reconozcan a mi país, creo que estamos haciendo un gran trabajo con mis amigos para representar a la Argentina. “Argentina en la casa”.

-Creciste mucho durante la pandemia, cuando no se podía tocar tanto, pero desde que se abrieron los escenarios no paraste de hacer shows. ¿Cómo vivís ese contacto con el público real, que canta tus canciones y te demuestra tu cariño?

-Es hermoso, esa adrenalina y sensación de estar ahí frente a miles de personas, cantando y bailando mis canciones es incomparable.

-¿Sentís que ya encontraste tu identidad como artista o es algo que se sigue buscando?

-Si bien tengo muy claro quien soy y donde quiero ir, siempre estoy en la búsqueda. No me gusta encasillarme y quedarme ahí.

-¿Se viene nueva música para este año? ¿Qué te gustaría hacer, tanto en lo que respecta a fusión de estilos como a colaboraciones?

-Este año se viene mi álbum que se va a llamar “La nena de Argentina”. Tengo la cabeza puesta ahí. Va a ser un álbum que va a sorprender, me tiene muy entusiasmada. Y también estamos preparando la gira por Europa.