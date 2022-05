https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde las 12 horas se realizará la tercera jornada de la temporada 2022 en el hipódromo de Las Flores. Se corre el primer clásico generacional del año con solo cinco inscriptos.

La tercera reunión del año Convoca el clásico Patria Desde las 12 horas se realizará la tercera jornada de la temporada 2022 en el hipódromo de Las Flores. Se corre el primer clásico generacional del año con solo cinco inscriptos.

Un total de nueve carreras tendrá este domingo el hipódromo de Las Flores, que logró armar un programa con pruebas de escaso nivel donde asoman como amplia mayoría las carreras para ejemplares perdedores, con el agregado que casi la mitad del mismo (cuatro competencias) se correrá en 600 metros, mientras que las cinco restantes se reparten en 1100 y 1200 metros, resaltando una vez más, la tremenda escases de ideas que se tienen a la hora de armar las programaciones, hecho que en definitiva refleja la actualidad del otrora importante escenario santafesino.

Cinco ejemplares

El clásico Patria tendrá en gateras a los representantes de la nueva generación con un premio de 200 mil pesos al vencedor.

Del lote dos registran presentaciones y esto asoma como una ventaja importante. El zaino Super Bellman a cargo de Juan Alberto Márquez (que mañana lo piloteará) fue a debutar nada más y nada menos que a la grama de San Isidro, participando en el clásico José B. Zubiaurre en 1500 metros, donde en una más que decorosa presentación, llegó "entreverado" en un lote de 15 protagonistas ocupando el séptimo puesto a menos de ocho cuerpos del ganador, dejando muy en claro que será un ejemplar muy productivo. Este antecedente lo acomoda con serias pretensiones para adjudicarse este compromiso.

Carlos "Rabanito" de la Mata presentará a Google Search, que con un tercero en nuestro medio es el otro "fogueado" del lote, el caballo de la caballeriza Miguel y Gabriel llega mucho más a punto y creemos que dará un salto grande en este lote.

De los tres restantes que no registran performances en el plano oficial, se habla muy bien de Don Legion, un armonioso alazán hijo de Seek Again que prepara Juan Carlos Nievas en Oro Verde, el estreno y el viaje son dos contras grandes, pero en su entorno existe mucho optimismo.

El zaino Humor Romano (Humor Ácido) llegará desde Progreso donde Adrián Rudolf se ha encargado de ponerlo muy a punto como para salir a enseñar el camino con la firme premisa de no ser alcanzado. Pablo Moreyra estará en su cruz y sus posibilidades son concretas.

La única potranca del lote será Is My Girl, a cargo del compositor Joaquín Pedro Beltramone, la descendiente de Got Talent correrá para la caballeriza El Meco y atendiendo a sus pases en privado y más que nada al optimismo de los suyos creemos que no desentonará.

1a carrera sobre 600 metros

A las: 12.

1) Bello Botija; 2) Spice Market; 3) Pocho Lucero; 4) Adorado Key; 5) Willem; 6) Primos Vision; 7) True Marshall.

2a carrera sobre 600 metros

A las: 12.40.

1) Emperor Honour; 2) Holmes; 3) Royal Fest; 4) Gusto en Vida; 4a) Humor Fino; 5) Que Vida Richard; 6) Vida Huracanada; 7) Nistel Clara.

3a carrera sobre 600 metros

A las: 13.20.

1) Lindo Amigo Blues; 2) Quelle Folie; 3) Miss Carnavalera; 4) Clara Get; 5) Visa Hielo; 6) Verna Sam; 7) Uy que Ligero; 8) Deliz Key; 9) Mision de Vida; 9a) Niña Star.

4a carrera sobre 600 metros

A las: 14.

1) Olvidar tu Hora; 2) Silva Halo; 3) Prefijada; 4) Bindi; 5) Vil Rufian; 6) Queen Emper; 7) Sweet Triomphe; 8) Glendullan.

5a carrera sobre 1100 metros

A las: 14.40.

1) Guazza Say; 2) Suggesive Roy; 3) Marulanda Lake; 4) Easy Good Life; 5) Zakharova; 6) Naevia; 7) Una Emperatriz.

6a carrera sobre 1100 metros

A las: 15.20.

1) Encendido Say; 2) Own Star; 3) Got Me All; 4) Bien Empilchado; 5) Sikinos; 6) Hijo del Rigor; 7) Rey Bautista; 8) El Pensionista.

7a carrera sobre 1200 metros

A las: 16.

1) Dunmore; 2) Shinny Rye; 3) Queen Lilibeth; 4) Apic; 5) Terrible Cat; 6) Reali Rye; 7) Soy Abril; 8) Bella Sultana.

8a carrera sobre 1200 metros

A las: 16.40. Clásico Patria.

1) Google Search; 2) Is My Gril; 3) Humor ROmano; 4) Don Legión; 5) Super Bellman.

9a carrera sobre 1200 metros

A las: 17.20.

1) Hill Street Boss; 2) Master of Silence; 3) Ladrona de Amor; 4) Benancio; 5) South Miss; 6) Master Fresh; 7) Mr. Tomasito; 8) Bozolino; 9) Jolie Lumiere; 10) Niña Infernal; 11) Chingón; 12) Que Me Río; 13) Real Strip.