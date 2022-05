https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 07.05.2022 - Última actualización - 10:08

10:03

Calentura al aire Qué dijo Alfredo Caseros tras el tenso momento en el programa de Majul

Un tenso momento se vivió este viernes por la noche en el programa de Luis Majul por el canal La Nación + cuando Alfredo Caseros se levantó a los gritos y dejó el estudio.

"¿Me querés dejar como un freak o un loco?", le espetó Casero a Majul cuando el periodista intentaba interpretar apreciaciones un tanto confusas del cómico sobre Cristina Kirchner. "Estás molesto conmigo y lo siento", le dijo el humorista al conductor, mientras éste negaba ese sentimiento e intentaba pedirle calma.

Con el debate al rojo vivo, Caseros dio un golpe en la mesa. "Son una manga todos ustedes. Saben lo que están haciendo. Los políticos y los periodistas. No me tomes de pelotudo porque después te cagás. Lo primero que hacen es ponerse chupines y recibir plata", expresó a los gritos. A lo que Majul contestó: "Alfredo quiero que sepas que no te tengo miedo".

Horas más tarde, a través de sus redes sociales el actor y humorista volvió a referirse sobre el tema. “Basta ya de todo esto. Me cansé que se caguen en lo que les digo. Piensan que somos boludos. Y te ponen a la connchanegra de lady Godiva. Y te sacan de la cancha que el hijo de Morales,le dieron 26 palos para plantar Faso. Y vos coméntame al moderado”, publicó por Twitter.

Y agregó: “Cuidado con los payasos,no les falten el respeto. Sigan quemandole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quienes son. Pirotecnia. Contra un fierro. Claro que me cansé . Claro que me cagaron los que vote, cuando me decís que hable,yo hablo. Eso produce lo que haces... Violencia”.