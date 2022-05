https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 08.05.2022 - Última actualización - 10:08

10:06

Actos en Buckingham

Los duques de Sussex vuelven a Londres para el jubileo de Isabel II pero no saludarán al público

La monarca ha decidido que Harry y Meghan no la acompañen en el balcón, sino solo los miembros de la familia que trabajan para la Corona. No estará tampoco el príncipe Andrés ni sus hijas, Beatriz y Eugenia de York.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Actos en Buckingham Los duques de Sussex vuelven a Londres para el jubileo de Isabel II pero no saludarán al público La monarca ha decidido que Harry y Meghan no la acompañen en el balcón, sino solo los miembros de la familia que trabajan para la Corona. No estará tampoco el príncipe Andrés ni sus hijas, Beatriz y Eugenia de York. La monarca ha decidido que Harry y Meghan no la acompañen en el balcón, sino solo los miembros de la familia que trabajan para la Corona. No estará tampoco el príncipe Andrés ni sus hijas, Beatriz y Eugenia de York.

Meghan y Harry vuelven a Londres con sus hijos para el Jubileo de Isabel II pero no estarán en el balcón de Buckingham Desde el último Trooping the Colour, cuando Isabel II celebra oficialmente su cumpleaños, han pasado muchas cosas, aparte de una pandemia, en la familia real británica. Este año que la monarca celebra sus 96 años y siete décadas de reinado, ha tomado una decisión: en el balcón de Buckingham solo la acompañarán los miembros de la familia que trabajan para la Corona. Este viernes lo ha anunciado Buckingham a través de un comunicado: “Tras una cuidadosa consideración, la reina decidió que la tradicional aparición en el balcón de Trooping the Colour de este año el jueves 2 de junio se limite este año a su majestad y a los miembros de la familia real que actualmente desempeñan funciones públicas oficiales en nombre de la reina”, dice. Tras el anuncio, el príncipe Harry y Meghan Markle han hecho el suyo propio a través de un portavoz no oficial: viajarán desde California a Londres con sus dos hijos, Archie y Lilibet, para el Jubileo. Dos anuncios que quieren decir que los duques de Sussex regresan a Londres pero estarán junto a Isabel II en el balcón de Buckingham y, por tanto, faltarán en la clásica foto de familia de la que formaron parte. La Casa Real británica aprovecha este momento para excluir también al príncipe Andrés, que dejó sus funciones reales por su implicación en el escándalo de tráfico sexual del magnate Jeffrey Epstein. Con Andrés salen también sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia de York, que no están invitadas a asomarse con su abuela al balcón del palacio real. Junto a Isabel II estarán, sin embargo, el príncipe Carlos y Camilla, Guillermo y Kate Middleton con sus tres hijos además de la princesa Ana y Tim Laurence, el príncipe Eduardo y Sofía de Wessex y sus dos hijos, además de los duques de Gloucester, el duque de Kent y la princesa Alejandra. El regreso de Meghan y Harry con los niños es un paso adelante en la normalización de las relaciones con la familia muy deterioradas desde que su traslado a Estados Unidos y el consiguiente abandono de sus roles reales. “Están emocionado y honrados de asistir a las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina este junio con sus hijos”, asegura su portavoz. Que decidan viajar con Archie y Lilibet es todo un gesto por su parte. Es la primera vez que vuelven con Archie que acaba de cumplir tres años y, desde luego, la primera vez que Lilibet viaja al Reino Unido y finalmente conoce a su familia paterna. Los duques de Sussex pusieron a su hija Lilibet Diana en honor a la madre de Harry y la reina. Sin embargo, Isabel II todavía no ha podido conocer personalmente a la pequeña que el 4 de junio cumple un año. El Jubileo será, por tanto, un gran momento para ellos. La decisión de Meghan y Harry de regresar al Reino Unido también allana las relaciones con el Gobierno británico con quien el príncipe ha emprendido una batalla legal para que le garantice su seguridad y la de su familia en su territorio ya que su equipo de seguridad privado no tiene jurisdicción en el extranjero ni acceso a toda la información de inteligencia necesaria para que los Sussex estén, y se sientan, seguros en Londres. Aunque no salgan al balcón de Buckingham sí asistirán a otros de los eventos preparados para conmemorar el Jubileo de Isabel II que vivirá sus días grandes nada más comenzar el mes de junio.

El Litoral en en