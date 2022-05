https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 08.05.2022 - Última actualización - 20:30

20:29

El nieto de Pure Prize se impuso por dos cuerpos y medio dejando una magnífica impresión. La nota de color es que el potrillo fue adquirido por sus nuevos dueños en las últimas horas del sábado.

Dejando óptima impresión Turf: Google Search mostró credenciales en el Patria El nieto de Pure Prize se impuso por dos cuerpos y medio dejando una magnífica impresión. La nota de color es que el potrillo fue adquirido por sus nuevos dueños en las últimas horas del sábado. El nieto de Pure Prize se impuso por dos cuerpos y medio dejando una magnífica impresión. La nota de color es que el potrillo fue adquirido por sus nuevos dueños en las últimas horas del sábado.

La tercera jornada del año se disputó en Las Flores en la cual el clásico Patria, reservado para los representantes de la nueva generación fue el cotejo central. El potrillo Google Search con la conducción de León Acuña logró imponerse por dos cuerpos y medio a Super Bellman, caballo cotizado en lo más alto por la "cátedra".

Cuatro en gateras

Ante la deserción de la potranca Is My Girl: "el viernes le saltaron sobrecañas" nos confesó su entrenador Joaquín Beltramone, fueron cuatro los animadores del compromiso.

En el salto por el centro de la pista Pablo Moreyra puso al frente a Humor Romano, mientras que en la segunda ubicación, corrían a la par Google Searh por dentro y Don Legion a su costado, mientras que Super Bellman cerraba la marcha.

Se formalizó la prueba con el crédito de Progreso al frente, escoltado por Google Search, con los otros dos participantes un poco más atrás.

En pleno codo Super Bellman pasó del cuarto al segundo puesto, mientras que por dentro lo encimaban a Google Search que llegó a quedar cerrando la marcha de un reducido lote.

El entrerriano Don Legion perdió fuerzas y fueron los otros tres, los que muy juntos recorrieron lo que quedaba del codo del golf.

Recta final

Por el centro de la pista Humor Romano contenía a Super Bellman que atacaba por fuera, mientras que por dentro se "colaba" León Acuña; ya con Don Legion lejos.

En los 400 y aprovechando el terreno que logró al meterse por dentro, Google Search logró dominar sobre sus dos rivales, que no aflojaban. En los 200 el pensionista de Carlos de la Mata comenzó a estirar diferencias mostrando una notable calidad, a la vez que por el centro Humor Romano resistía al favorito Super Bellman.

En el disco, el hijo de Knockout logró dos cuerpos y medio sobre Super Bellman, que en dura porfía logró quebrar por medio pescuezo al de Rudolf, quedando cuarto, cerrando la marcha, Don Legion.

El cronómetro se detuvo en el muy buen registro de 1 minuto 12 segundos 51 centésimas para las doce cuadras, dejando una notable impresión, este zaino que sin dudas tiene un tremendo futuro por delante.

Carlos de la Mata que lo había debutado hace poco más de un mes lo presentó en óptimo estado y el jinete León Acuña realizó una muy buena tarea, administrando a la perfección las fuerzas de su conducido, ganando terreno al esperar y mandarse por dentro en los 500.

Nuevos dueños

El detalle curioso de Google Search, es que el zaino fue adquirido por sus flamantes propietarios en la noche del sábado, donde se cerró la operación, que en definitiva y a menos de 24 horas les terminó dando la primera gran alegría.

"Me mandaron a correr como se presente la carrera, si se podía adelante, lo traje siempre por dentro contemplado y cerquita de los punteros. Estoy desde hace una semana en la escuela de aprendices de San Isidro y estas experiencias me sirven mucho". León Acuña Jockey de Google Search

"Es muy lindo ganar un Patria en nuestra casa, el potrillo andaba muy bien, teníamos nuestra reservas por Super Bellman que había debuta muy bien en un clásico en San Isidro, creo que va a ser un ejemplar muy útil y que va a llegar muy bien hasta la milla" Carlos de la Mata Cuidador de Google Search

1a carrera sobre 600 metros

1° SPICE MARKET. 52 kg. Jockey: LEÖN ACUÑA.

2° Primos Vision; 3° Willem; 4° Adorado Key; 5° Pocho Lucero.

Tiempo: 31 s. Cuidador: Juan Carlos Zimermann. Stud: 3 Isletas.

Ganada por: varios cuerpos.

2a carrera sobre 600 metros

1° GUSTO EN VIDA 58 CLAUDIO OLIVAREZ.

2° Humor Fino; 3° Holmes; 4° Royal Fest; 5° Vida Huracanada; 7° Que Vida Richard.

Tiempo: 31s. 27c. Cuidador: Jorge Beltramone. Stud: Elida Rosa.

Ganada por: hocico y cuatro cuerpos al tercero.

3a carrera sobre 600 metros

1° VISA HIELO 54 EZEQUIEL VILLALBA.

2° Miss Carnavalera; 3° Quelle Folie; 4° Lindo Amigo Blue; 5° Desliz Key; 6° Uy que Ligero.

Tiempo: 32s. 91c. Cuidador: Ezequiel Villalba. Stud: Los Amigos.

Ganada por: dos cuerpos y cabeza al tercero.

4a carrera sobre 600 metros

1° SILVA HALO 57 JOSÉ ÁLVAREZ.

2° Prefijada; 3° Glendullan; 4° Bindi; 5° Vil Rufian; 6° Queen Emper.

Tiempo: 39s. 54c. Cuidador: Oscar Torelli. Stud: Los Chicos.

Ganada por: un cuerpo y medio y un cuerpo al tercero.

5a carrera sobre 1100 metros

1° EASY GOOD LIFE 57 MIGUEL PEREZ.

2° Zakharova; 3° Guazza Say; 4° Naevia; 5° Una Emperatriz; 6° Suggestive Roy.

Tiempo: 1m. 6s. 04c. Cuidador: Juan Carlos Zimermann. Stud: El Gaucho.

Ganada por: cuatro cuerpos y cinco cuerpos al tercero.

6a carrera sobre 1100 metros

1° EL PENSIONISTA 55 JONATHAN RODRIGUEZ.

2° Got Me All; 3° Sikinos; 4° Own Star; 5° Bien Empilchado; 6° Rey Bautista.

Tiempo: 1m. 4s. 30c. Cuidador: Gabriel Arboati. Stud: Dylan Esteban

Ganada por: un cuerpo y un cuerpo y medio al tercero.

7a carrera sobre 1200 metros

1° BELLA SULTANA 55 MIGUEL PEREZ.

2° Dunmore; 3° Reali Rye; 4° Apic; 5° Queen Lilibet; 6° Shinny Rye.

Tiempo: 1m. 11s. 49c. Cuidador: Juan Pérez. Stud: Estrella Dorada.

Ganada por: dos cuerpos y siete cuerpos al tercero.

8a carrera sobre 1200 metros

Clásico Patria

1° GOOGLE SEARCH 58 LEON ACUÑA.

2° Super Bellman; 3° Humor Romano; 4° Don Legion.

Tiempo: 1m. 12. 51c. Cuidador: Carlos de la Mata. Stud: Miguel y Gabriel.

Ganada por: dos cuerpos y medio y medio pescuezo al tercero.

9a carrera sobre 1200 metros

1° CHINGON 58 CLAUDIO OLIVAREZ.

2° Mr Tomasito; 3° Master Fresh; 4° South Miss; 5° Que Me Rio; 6° Bozolino.

Tiempo: 1m. 11s. 29c. Cuidador: Hugo Faget. Stud: Mi Ilusión.

Ganada por: once cuerpos y tres cuerpos al tercero.