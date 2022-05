Audiciones para aspirantes a suplencias en la Sinfónica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Incluirán 22 instrumentos y serán del 8 al 16 de junio en el Centro Cultural Provincial. Las inscripciones se realizarán a partir del lunes 16 de mayo hasta el jueves 2 de junio de 2022 inclusive, de 9 a 12.

La Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe anunció la apertura de los Registros para la inscripción de Aspirantes a Suplencias de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe.



Las audiciones para escalafón serán del 8 al 16 de junio en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe) en horarios diferentes dependiendo del registro. El proceso evaluativo incluirá 22 instrumentos.

Inscripciones

Las inscripciones se realizarán a partir del lunes 16 de mayo hasta el jueves 2 de junio de 2022 inclusive, de 9 a 12 horas, en la Secretaría Administrativa de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, sita en Junín 2457, en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo” de la ciudad de Santa Fe.

Requisitos

Ser mayor de dieciocho (18) años y no exceder el límite de edad previsto por la Ley N° 8525 para el caso de ingreso, no estar inhabilitado, no ser deudor alimentario y tener buena conducta.

Documentación

Para la inscripción en los registros abiertos, se deberá presentar la siguiente documentación, como condición excluyente: Curriculum Vitae, firmado en todas sus hojas, fotocopia de Documento Nacional de Identidad, certificada por la Oficina de Certificaciones de los Tribunales Provinciales o por Escribano Público.



La documental podrá ser presentada personalmente o por correo postal, en éste último caso se tendrá por fecha de presentación la del ingreso al correo elegido.

Todas las fotocopias presentadas en la inscripción al Registro, como la solicitada por la Junta Evaluadora con posterioridad, deberán encontrarse debidamente certificadas por la Institución Emisora respectiva, por la Oficina de Certificaciones de los Tribunales Provinciales o por Escribano Público.

En la documentación presentada, el postulante deberá consignar números de teléfonos particular y celular, domicilio y correo electrónico, a los efectos de cualquier notificación.

En el momento de la presentación, se emitirá una constancia firmada y sellada por la Secretaría Administrativa de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe en la que se consignará la fecha de recepción, siendo ésta la única documentación admitida a los efectos de acreditar la inscripción.

Todos los datos denunciados por los aspirantes tendrán carácter de Declaración Jurada. Cualquier falsedad incurrida en ellos será causal inmediata de eliminación, de lo que será debidamente notificado el postulante alcanzado, con mención de la causal.

La presentación de la solicitud de inscripción en la convocatoria implica el pleno conocimiento y aceptación de los aspirantes de las bases establecidas en el presente procedimiento y en el Anexo IV del Decreto N°4035/14, como asimismo la modalidad de designación resultante por la utilización del escalafón externo de suplencias.

La prestación horaria de las suplencias dependerá del programa vigente de ensayos y conciertos. Todas las audiciones serán en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo” (Junín 2457 - Santa Fe, Argentina).

Para obtener más información, los interesados pueden dirigirse al Portal del Gobierno de la Provincia de Santa Fe: www.santafe.gov.ar o en la plataforma web del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe: www.santafecultura.gob.ar/audiciones-para-suplencias-en-la-orquesta-sinfonica-provincial-de-santa-fe