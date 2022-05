Murió a los 29 años el ex delantero del Ajax Jody Lukoki

"Esta mañana, el FC Twente recibió la terrible noticia de que Jody Lukoki ha fallecido", dijo el club holandés en su página web el lunes.



"El club está conmocionado y profundamente afectado por este trágico suceso. El FC Twente se solidariza con sus seres queridos y les desea fuerza para procesar esta enorme pérdida", agregó. La causa de su muerte no fue confirmada.



Lukoki se incorporó al Ajax de Ámsterdam en las categorías inferiores en 2008 y subió a primera división en enero de 2011.

Ganó tres títulos de la liga de los Países Bajos con el club durante tres temporadas consecutivas, y luego firmó con el PEC Zwolle en 2014.



Un año después fue transferido al Ludogorets, donde pasó cinco temporadas y ganó tres títulos de la liga búlgara. Tras jugar una temporada en el Yeni Malatyaspor turco, Lukoki regresó a la Eredivisie con el FC Twente.



También jugó con la selección de Países Bajos durante su carrera juvenil, antes de debutar con la República Democrática del Congo (RDC) en marzo de 2015.

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.



Rest in Peace, Jody 🤍