https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.05.2022 - Última actualización - 17:37

17:33

El actor tuvo un momento para la prensa que estaba esperando en el 'photocall' y fue aquí donde dedicó unas palabras para su chica. Atenta porque menudos elogios que se ha llevado la de 'La Casa De Papel'.

Habló de Úrsula Corberó Chino Darín: "Lo que más me gusta de España es mi mujer" El actor tuvo un momento para la prensa que estaba esperando en el 'photocall' y fue aquí donde dedicó unas palabras para su chica. Atenta porque menudos elogios que se ha llevado la de 'La Casa De Papel'. El actor tuvo un momento para la prensa que estaba esperando en el 'photocall' y fue aquí donde dedicó unas palabras para su chica. Atenta porque menudos elogios que se ha llevado la de 'La Casa De Papel'.

Últimamente la primavera está tocando fuertemente los corazoncitos de todos los famosos y hay una pareja de la cual ya conocíamos el amor tan fuerte que se tenían, pero nunca habíamos presenciado tal acto de 'love' y encima públicamente. Y a nosotras, como era de esperar, nos ha tocado el corazoncito escuchar las palabras que Chino Darín le dedicaba a su chica, Úrsula Corberó (32). Bueno, o deberíamos decir... ¿Mujer?

Todo ocurrió en la ceremonia de Premios Platino, donde también pudimos ver a la compañera de reparto de Úrsula, Najwa Nimri, quien tuvo su momento para ser ella misma y liarla parda tal y como acostumbra. Pero Chino Darín también estaba presente, ya que fue a recoger su estatuilla.

El actor tuvo un momento para la prensa que estaba esperando en el 'photocall' y fue aquí donde dedicó unas palabras para su chica. Atenta porque menudos elogios que se ha llevado la de 'La Casa De Papel'.

"Lo que más me gusta de España es mi mujer. A mi mujer le está yendo increíble porque se ha hecho unos currazos impresionantes".

Por desgracia, Úrsula Corberó no pudo asistir junto a su chico a esta ceremonia pero no importa y es que él la tuvo presente en todo momento... ¿A qué ya te has puesto ñoña? Nosotros por supuesto que sí, jé. "No, pero bueno no pasa nada... Tantos compañeros, ya tendré tiempo de verla y disfrutar... Y en la intimad, que la verdad lo prefiero".

Sabiendo la dura vida que tienen todos los actores y actrices, esto no ha supuesto un impedimento para que la pareja afiance su amor al máximo, superando unos cuantos baches, incluyendo una pandemia mundial que les hizo convivir en Argentina. Está claro que todo esto está más que superado y lo que tienen es un amor y una admiración profunda.

Al fin y al cabo, el amor siempre acaba triunfando y si no que se lo digan a ellos que llevan embarcados en esta aventura desde el año 2016... ¿Se vendrá bodorrio de verdad pronto? Porque queremos ir.