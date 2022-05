https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Pu*@ Ama Cómo fue el debut de Florencia Peña en su nuevo programa de América TV

Florencia Peña inició este lunes por la noche su nuevo programa fiel al estilo que quiere imponer: desafiante y con mucho humor.

La actriz jugó en su monólogo con el nombre de su programa La Pu*@ Ama, entrevistó al comediante Roberto Moldavsky e hizo chistes sobre Robert De Niro, que estuvo en la Argentina grabando una serie.

La Pu*@ Ama presenta musicales, gags humorísticos y varios panelistas, además del invitado del día. Junto con Florencia Peña, participan Diego Ramos, Bimbo, Dan Breitman, el Chino D´Angelo y Noralih Gago.

Peña se mostró desafiante ante las críticas que podría recibir. “Si se van a poner pacatos, yo les quiero decir que la pacatería me la paso por el asterisco. De verdad. Y si a alguien le parece ofensivo el programa, si no le gusta, no le entretiene o no lo entiende, hay 850 millones de canales en este momento, de plataformas, está YouTube para que se vayan a ver”, lanzó en su monólogo de inicio.

Luego, con humor y su clásico estilo verborrágico, Peña les pidió a los televidentes que se quedaran del otro lado de la pantalla: “No sean tan literales. ¡Quédense, denme una oportunidad, recién empecé!”.

Peña también hizo un sketch con Diego Ramos en el que los dos eran dos presentadores de un noticiero delirante, un poco al estilo de Todo por 2 pesos, Cha Cha Cha o del viejo VideoMatch.