Las conmovedoras palabras de Fabio Páez, a siete años del femicidio de su hija Chiara

El papá de Chiara Páez, quien fuera asesinada en Rufino el 10 de mayo de 2015 a manos de su novio, Manuel Mansilla, realizó una publicación en las redes sociales que rápidamente se hizo viral.

A siete años del femicido de Chiara Páez a manos de su pareja, Manuel Mansilla, hecho que diera origen al movimiento “Ni Una Menos”, su papá, Fabio Páez realizó una sentida publicación en sus redes sociales donde habló de sus tristezas, su dolor, su bronca e impotencia, ante la posibilidad que el asesino de su hija pueda quedar libre hacia finales del 2022 por la anulación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de la condena de 21 años y 6 meses de prisión que pesaba sobre el femicida.

“Repito lo que sentía el año pasado, y este año con la noticia que el asesino de Chiara a fin de año va a poder andar en la calle como un buen ciudadano poniendo en riesgo a cualquier chica que pueda conocer y que son muy pocos los funcionarios que realmente les importa la seguridad y el bienestar de la gente, cada día tengo más tristeza, dolor, bronca e impotencia por no poder lograr que mi hija y muchas 'Chiaras' más en todo el país puedan descansar en paz y nosotros en la tierra vivir un poquito más tranquilos. O sea, estoy peor. Seguimos teniendo un femicidio cada 28 horas”, publicó Fabio.

El posteo del papá de Chiara Páez continúa: “10 de mayo de 2022 se cumplen siete años del femicidio de mi hija Chiara. Tristeza y dolor porque unos asesinos me arrancaron lo más valioso que puede tener un ser humano: mi hija y mi madre, ¿por qué digo mi madre? Porque ella murió de tristeza y dolor en una cama al perder a su nieta; a toda mi familia algo se nos murió dentro de cada uno, amigas y amigos que hasta el día de hoy cuando uno los ve y sale el nombre de Chiara en la conversación se les llenan los ojos de lágrimas.

Más adelante, Fabio Páez muestra su impotencia e indignación por el accionar de la justicia diciendo: "Nunca, nunca vi un pedido de agravar una sentencia de parte de un fiscal o un juez. Escriban que aparte de asesinar una piba o un pibe, destruyeron una familia completa y parte de una sociedad, como nos pasó a nosotros y a miles de familias más, el día que lo podamos leer, recién ahí vamos a poder decir que logramos algo de justicia. Bronca e impotencia porque todos los beneficios son para los asesinos. En estos siete años nunca se acercó ningún funcionario de Derechos Humanos, ni de los distintos ministerios que existen en nuestro país a preguntar si necesitábamos algo. Ojo, no me refiero a dinero, aunque hay familias que sí lo necesitan para niña/os que quedaron huérfanos. No tienen ni idea, ni les interesa saber si algún miembro de la familia o amigos necesitan atención psicológica o lo que sea, son víctimas del sistema".

Y agregó: "Para luchar contra todas las violencias y los femicidios, tenemos que anteponer sobre todo el respeto, para que algún día podamos tener un país donde nuestra/os hija/os puedan caminar tranquila/os y sin miedo por nuestras calles. No quiero más Chiara en nuestro país. Esta lucha es de todos, sin el apoyo de ustedes, seria todo más difícil. Mil gracias”.