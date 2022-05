Chubut: alertan por el impacto ambiental que tuvo la matanza de pingüinos en Punta Tombo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El incidente se desarrolló a fines del 2021 cuando una máquina avanzó hacia un campo lindero de la Reserva Natural, matando a decenas de ejemplares.

Afines del 2021, el Ministerio de Turismo de Chubut denunció la matanza de pingüinos, tanto adultos como pichones y huevos, a causa de una máquina que avanzó sin autorización por un campo lindero de la Reserva Natural Punta Tombo donde estaban los ejemplares. Desde el CONICET, entonces, decidieron investigar lo ocurrido.

Si bien el informe se está por dar a conocer por la fiscalía de Rawson, ADNSUR recabó algunos datos. Los especialistas y designados peritos, Pablo Garcia Borboroglu, Tomás Bosco y Mario Rostagno fueron los encargados de allanar los lugares correspondientes y analizar el impacto ambiental.

Constataron que fueron afectados 2000 metros cuadrados de hábitat de nidificación, lo que no es colonia no fue investigado. A su vez, detallaron que no solo fue el camino identificado originalmente, sino que se identificaron tres áreas más. Ese sendero se comenzó a fines de agosto, pero la máquina continuó transitando, impactando en la temporada reproductiva de las aves.

El 58% de esta superficie de nidificación fue impactada el 26 de noviembre del año pasado, en base a lo que indican las imágenes satelitales y la evidencia fotográfica y fílmica. Fue en plena temporada reproductiva, cuando los ejemplares estaban en sus nidos incubando huevos o empollando pichones menores a un mes de vida.

En este sentido, descubrieron que el tránsito de maquinaria pesada sobre el camino hasta el mar continuó impactando en la colonia con pichones chicos. Las huellas de las imágenes de noviembre del 2021 lo evidencian.

¿Cómo murieron los pingüinos de Punta Tombo?

Los pichones hallados, según las investigaciones, habrían muerto por el mismo colapso de la estructura del nido causado por el tránsito de la maquinaria. Además, la construcción del alambrado y su boyero electrificado habría afectaron a las aves en esta etapa de su ciclo, obstaculizando su libre desplazamiento con el mar.

No obstante, este espacio ha sido designada de la mano con AICA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves). Su objetivo era integrar una red de sitios críticos para las aves del mundo.