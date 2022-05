https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Regresa a Buenos Aires

Dieron de alta al turista que se accidentó cuando hacía bungee jumping en Salta

“Lo importante es que los estudios médicos indican que no me quedaron secuelas irreversibles”, manifestó este martes Martín Méndez de 36 años.

El turista que el sábado pasado se precipitó al agua cuando practicaba bungee jumping en el puente del dique Cabra Corral, en Salta, fue dado de alta este martes de la clínica en la que permanecía internado, y regresará a Buenos Aires, aunque aún siente dolores por la caída. “Ya me dieron el alta, pero sigo con dolores y estrés por la caída, por lo que estoy con medicación”, expresó Martín Méndez a Télam, tras lo que destacó: “lo importante es que los estudios médicos indican que no me quedaron secuelas irreversibles”. Méndez es el turista de 36 años y oriundo de Buenos Aires que el sábado pasado se precipitó al agua cuando practicaba bungge jumping desde unos 40 metros de altura, desde el puente carretero del dique Cabra Corral, situado a 70 kilómetros al sur de la capital salteña, en el municipio de Coronel Moldes. “Está todo en manos de la justicia. Hice la denuncia el mismo día del accidente, cuando vinieron de la comisaría al hospital”, contó Méndez, quien este martes por la noche viajaba de regreso a Buenos Aires. Asimismo, reveló que se presentó ante Medicina Legal y el sector de Odontología Legal, al tiempo que declaró ante la Fiscalía interviniente en la causa, que está a cargo de las correspondientes investigaciones. La caída se suscitó debido a que una de las cuerdas del servicio no estaba bien sujetada al mosquetón de seguridad, y se soltó en el momento de la caída, por lo que el turista se precipitó pesadamente al espejo de agua. Desde allí fue rescatado de inmediato por una lancha que la empresa posee apostada a pocos metros del lugar en el que los interesados en este servicio de deporte extremo saltan al vacío. Esto le provocó politraumatismos e hipotermia, que obligaron su urgente traslado al hospital local, donde le practicaron las primeras atenciones médicas, tras lo que fue derivado a una clínica de Salta Capital, donde quedó internado hasta hoy, para su recuperación y la realización de diversos estudios. En tanto, personal policial tomó intervención apenas se dio el alerta correspondiente. “La atención de la clínica privada fue muy buena y la actuación de la División Turística de la Policía de Salta fue excelente”, aseguró Méndez, quien se quejó de la intervención de la cartera turística provincial. Por otro lado, comentó que la empresa que ofrece el servicio de bungee jumping en el dique “se hizo cargo de los gastos médicos y el hospedaje”. Martín Méndez detalló que viajó a Salta “con amigos, por el fin de semana”, que llegó el viernes y que su intención era regresar el domingo, pero debió permanecer internado hasta este martes. “Por ahora mi preocupación es recuperarme y que la justicia tome acciones para que esto no se repita”, concluyó el joven, cuya caída quedó registrada en un video que se hizo viral en las redes sociales. Desde el Ministerio Público de Salta informaron que el fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal, es quien intervino por este hecho, por lo que solicitó la declaración del damnificado, los informes médicos, la identificación de la persona a cargo de la actividad en el momento del accidente, y la del propietario de la empresa Extreme Game. Además, la tarea investigativa se complementó con una inspección ocular en el lugar de la caída y tomas fotográficas, con el fin de verificar el estado de los equipos, además de la obtención de los testimonios de las personas que presenciaron lo ocurrido.

