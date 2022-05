https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.05.2022 - Última actualización - 22:52

22:47

Insólito

Chaco: detienen a una mujer que violó la prisión domiciliaria para intentar robarle a un ciego

La apresada carga con una condena por abuso sexual. Se había escondido debajo de la cama en la casa del no vidente para no ser atrapada, sin éxito.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Insólito Chaco: detienen a una mujer que violó la prisión domiciliaria para intentar robarle a un ciego La apresada carga con una condena por abuso sexual. Se había escondido debajo de la cama en la casa del no vidente para no ser atrapada, sin éxito. La apresada carga con una condena por abuso sexual. Se había escondido debajo de la cama en la casa del no vidente para no ser atrapada, sin éxito.

Una mujer de 49 años que cumplía una condena bajo arresto domiciliario por un abuso sexual fue detenida tras intentar robarle las pertenencias a un hombre no vidente en una vivienda de la capital chaqueña, informaron hoy fuentes policiales. El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 22.30, en una casa del barrio Independencia de Resistencia, donde personal de la comisaría séptima fue alertado por un asalto. Fuentes policiales informaron a Télam que los efectivos llegaron al lugar y se entrevistaron con un ciudadano de 33 años, quien tenía retenida a una mujer de 49. El hombre les dijo que momentos antes la sospechosa ingresó al domicilio de su padre no vidente e intento sustraer varios elementos y, para no ser descubierta, se escondió bajo la cama. Ante esta situación, los agentes la trasladaron a la División Medicina Legal y luego a la dependencia policial. En la comisaría, la mujer fue notificada de su aprehensión por la causa "supuesta tentativa de hurto". Además, se pudo conocer que el 30 de julio del año pasado fue sentenciada a cuatro años de prisión por un "abuso sexual con acceso carnal en carácter de coautora” dictada por la Cámara Primera en lo Criminal y que le fue otorgado la prisión domiciliaria. La Justicia resolverá en las próximas horas si le quitarán ese beneficio y si deberá cumplir la condena en una unidad penitenciaria. Con información de Télam.

El Litoral en en