https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 11.05.2022 - Última actualización - 8:21

8:20

Es para la inclusión socio-productiva de jóvenes de entre 16 y 30 años que están fuera de los circuitos formales educativos y laborales.

Programa Santa Fe Más Firman convenios por más de 46 millones con instituciones de San Martín y Belgrano Es para la inclusión socio-productiva de jóvenes de entre 16 y 30 años que están fuera de los circuitos formales educativos y laborales.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, llevó adelante, este martes, la firma de convenios en el marco del programa “Santa Fe Más, aprender haciendo”, con 19 municipios, comunas e instituciones de la sociedad civil de los departamentos San Martín y Belgrano.

Con una inversión de más de $ 46.600.000, las instituciones firmantes instrumentarán 54 talleres de capacitaciones en oficios de soldadura, tornería, pastelería, gasista, electricidad, bloquera, vivero, huerta, gerontología, entre otros.

En primer lugar, en la sala de la cultura de la comuna de Casas, se entregaron aportes a 14 instituciones del departamento San Martín: la Biblioteca Carlos Jewells y comuna de Las Petacas; las comunas de María Susana, Las Bandurrias, Landeta, Crispi, Colonia Belgrano y Casas, Asociación Civil Dar; comuna de Carlos Pellegrini, comuna de Cañada Rosquín, municipalidades de El Trébol y San Jorge, y la Asociación Civil La Hora Feliz de Sastre.

Luego, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Las Parejas, se hizo lo propio con 5 instituciones del departamento Belgrano: la Asociación Civil Armstrong Creando Futuro, comunas de Bouquet y Tortugas, y las municipalidades de Las Parejas y Las Rosas.

En la oportunidad, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, destacó: “Estamos orgullosos del programa Santa Fe Más, es un programa de inclusión socioproductiva que nace de la decisión del gobernador Omar Perotti. Antes estos programas estaban en 20 localidades de la provincia de Santa Fe y hoy llegamos a las 365 municipios y comunas, ya que la falta de oportunidades de nuestros jóvenes no están solamente en las grandes ciudades. Por eso este programa es abarcativo”.

“Este programa tiene la impronta de capacitar para darles un oficio a aquellos jóvenes que hoy no tienen la posibilidad de tener un trabajo brindándoles la posibilidad de acceder a estas capacitaciones en oficios. Hoy Santa Fe es la provincia con mayor cantidad de empleo registrado en el país, que se tiene que transformar en desarrollo y en trabajo para los jóvenes”.

Por su parte, la directora provincial de Inclusión Socio Productiva, Mariana Recalde, expresó: “Estamos trabajando de manera mancomunada con las localidades y las asociaciones civiles sabiendo que hay una decisión y una voluntad política del gobernador para que este programa llegue a todos los territorios, a cada rincón de la provincia, por más pequeño que sea”.

“Esta decisión política conlleva un gran trabajo por parte de los equipos del Santa Fe Más, como así también de cada uno de los presidentes comunales e intendentes para pensar cuáles son las necesidades y las demandas de cada uno de los beneficiarios. No es azarosa la decisión de los rubros, de los oficios, de los talleres, sino que son pensados con un fin productivo para cada una de las localidades, teniendo en cuenta el trabajo y la producción del lugar”, concluyó Recalde.

En tanto, la senadora Cristina Berra destacó la presencia y predisposición del ministro Capitani y afirmó “el programa Santa Fe Más es una gran oportunidad que el gobierno de la provincia ofrece a los municipios y comunas”.

Por su parte, el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci, expresó: “Estamos en una zona altamente productiva en la que en ciertos rubros no es sencillo conseguir mano de obra específica. Por ello estas capacitaciones son fundamentales para un segmento de personas que por distintos motivos no pudo reinsertarse en el mundo del trabajo, o no pudo terminar con sus estudios”

Para finalizar, el presidente comunal de Casas, Carlos Clausen, agradeció “porque después de muchos años y gestiones, hoy en día las localidades mas pequeñas se ven favorecidas con la llegada de políticas públicas genuinas”.

Aprender haciendo

Santa Fe Más es un programa provincial de inclusión que apunta a la restitución de derechos. Promueve la inclusión socio-productiva de jóvenes de entre 16 y 30 años que están fuera de los circuitos formales educativos y laborales.

El trabajo coordinado con los gobiernos locales y las instituciones intermedias son fundamentales para lograr el éxito en su implementación y en la revalorización de la figuras de los referentes sociales como actores claves para lograr la permanencia de las y los jóvenes en el programa.

Estos espacios están distribuidos por todo el territorio provincial y sirven como herramienta de acercamiento para diseñar estrategias de abordaje integrales.

También participaron del acto presidentes comunales, intendentes e integrantes de las asociaciones civiles.