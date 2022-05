Sorpresa en Matilde por la aparición de un Aguará Guazú

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Autoridades comunales pidieron a vecinos de la localidad que en caso de encontrarlo se comuniquen por mensaje privado para ayudar a su conservación. Desde el Ejecutivo manifestaron que la información será sumada a la base de datos del Plan de Acción para la Conservación del Aguará Guazú en Santa Fe.

Un hermoso ejemplar de Aguará Guazú fue observado y fotografiado por un vecino cerquita del centro urbano de Estación Matilde.

Afortunadamente en los alrededores de Matilde y en todas las Cañadas de Malaquías, el Aguará aún posee ambientes apropiados donde encontrar alimento y refugio.

Es el cánido más grande de Sudamérica, con una amplia distribución en Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina. Es omnívoro, alimentándose principalmente de cuises y otros animales pequeños, incluso frutas.

Su situación en nuestro país no es muy buena ya que presenta un gran número de amenazas para su conservación, como la pérdida de hábitat, el atropellamiento en rutas, la caza, la captura viva para venta, el ataque por perros, sequías extremas y enfermedades parasitarias, entre otras.

En la provincia de Santa Fe existe legislación que la protege, como la Ley Provincial de Fauna N°4830 y fue declarado Monumento Natural Provincial por Ley Nº12.182/03. Es por ello, todos los registros son importantes.

Desde la comuna local indicaron que en caso de encontrarlo se comuniquen vía whatsapp. “Si viste un Aguará, tu registro puede ayudar a su conservación comunicarte por privado con nosotros (3404 -64-0757), con el Museo Ameghino o con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia mediante sus redes sociales”.

En este sentido desde el Ejecutivo manifestaron que la información será sumada a la base de datos del Plan de Acción para la Conservación del Aguará Guazú en Santa Fe.

“Si te encontrás con un aguará te recomendamos no hostigarlo (no lo persigas ni lo asustes), simplemente disfruta de su magnificencia, y si podes filmarlo o sacale una foto. Recordá además que es un animal silvestre por lo que si lo encuentras en una situación complicada (por ejemplo acorralado por perros o atropellado pero vivo), no intentes atraparlo por tus medios”.