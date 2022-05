Santa Fe tendrá cámaras multicarriles para leer patentes con pedido de captura

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 11.05.2022

19:38

Se integrarán al Anillo Digital de Seguridad que permitirá controlar distintos puntos de ingreso a la capital provincial

La provincia de Santa Fe incorporó tecnología de última generación para el control de vehículos. Se trata del Anillo Digital de Seguridad, un sistema inteligente que permite leer patentes y disparar alertas en caso de detectar pedidos de captura o secuestro. En este marco, la ciudad de Santa Fe renovará sus 34 lectores de patente que tiene en la actualidad, para incorporarse al circuito de los escudos con los que se controlarán 72 puntos de ingreso/egreso al territorio santafesino y sus principales ciudades. Ya se están elaborando los pliegos licitatorios de esta innovación que forma parte del Plan Integral de Equipamiento y Tecnología para la Seguridad.

La incorporación de este sistema de inteligencia artificial fue presentado en sociedad por el gobernador Omar Perotti en la apertura Legislativa y tiene como objetivo sumar tecnología a la lucha contra la inseguridad. Se trata de la instalación de 72 portales, similares a los que marcan la velocidad con cinemómetros. Estos pórticos tendrán cuatro cámaras, que toman de adelante y atrás a los vehículos que circulan, en ambas direcciones, de modo que habrá ocho en caso de autopistas, y dos en rutas normales.

La incorporación de esta nueva tecnología permitirá actualizar los sistemas vigentes. “Se van a modernizar las cien cámaras de reconocimiento de patentes que hay hoy en día, 34 en Santa Fe y 66 en Rosario, que son excelentes cámaras, pero con el tiempo fueron superadas con una mejor tecnología, ya que tienen un solo carril que no resulta operativa en avenidas de varios carriles”, explicó el director de Tecnologías, del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Fernando Villares.

En el caso de la ciudad de Santa Fe, se reemplazarán los 34 dispositivos actuales por flamantes cámaras de última generación, multicarriles, que permiten tomar todas las trazas de las grandes avenidas, y que quedarán integradas al sistema de pórticos en un único anillo de control, Aunque se reemplacen, las actuales lectoras de patentes de esta ciudad no se descartan, sino que se reubicarán en calles en las que aún pueden resultar útiles. De modo que Santa Fe pasará de tener 34 a 68 cámaras.

Escudos inteligentes de sur a norte

“Lo que hacen estas cámaras a través de inteligencia artificial es reconocer las imágenes que van tomando, el primer paso es identificar a los distintos tipos de vehículos según su porte, luego toma la patente e identifica el dominio para tomar acciones”, explicó Villares con respecto a la función del Anillo Digital de Seguridad. Y dijo que ante una irregularidad detectada, patentes con pedido de captura o secuestros, la alerta iría a los centros de operaciones de las fuerzas de seguridad pertinentes para que tomen las acciones necesarias, en base a lo que haya sido detectado.

Las acciones que deja disponible la identificación de la patente son varias, como velocidad, dominio con pedido de captura, entre otras que se pueden ir incorporando a futuro. “La primera etapa está orientada a la seguridad, a ver quién entra o sale de la provincia, esto no es para tomar infracciones”, aseguró. Y dijo que el nombre anillo remite a su función, cubrir 72 puntos de entrada a la provincia, a través de otros tantos pórticos.

“El sistema va a cubrir, en forma centralizada, la provincia completa, por eso hablamos de anillo, por ejemplo, una patente con pedido de captura en Rosario, se puede detectar en Reconquista, de modo que no importa de dónde sea, va a disparar la alarma, el alerta, esa es la idea en esta primera etapa”, comentó, Y dijo que el sistema es altamente eficaz para estos controles. Una vez detectada una patente irregular, en los lugares donde ya existe fibra óptica, como Rosario y Santa Fe, el alerta que se dispara llegará en forma directa a una central. En lugares más alejados, con poca conectividad, no se podrá transmitir en tiempo real, pero se arbitrarán las medidas para hacerlo diferido. Aunque no tengan conectividad en estos momentos, igual se incorporan al anillo.

“Por eso este sistema de inteligencia artificial que se va a licitar, está muy vinculado al avance del proyecto Santa Fe Más Conectada, cuya primera etapa ya está en marcha, cuando se logre conectividad en todo el territorio y las 365 localidades de la provincia interactúen en el anillo, en tiempo real”, describió Villares. Y recordó que las cámaras multicarriles estarán a la vista o señalizadas, porque las leyes nacional y provincial de videovigilancia prohíbe instalar estos dispositivos en forma oculta, de forma que no se puede utilizar en instancias legales.

Avatares internacionales

A pesar de que se están agilizando los pliegos licitatorios, la llegada de las cámaras multicarril depende de un factor ajeno al Gobierno de Santa Fe, aunque se espera que para fin de año haya novedades o, al menos, grandes avances. “Esto sí que es un dato importante para aclarar, hay una escasez de chips a nivel mundial que es noticia en todos lados, y aplica a computadoras o autos de alta gama; no hay chips tanto en Estados Unidos como en Europa, eso hace que no se puedan cumplir plazos de entrega en tiempo y forma”, argumentó Villares, que es ingeniero en sistemas. Y dijo que la falta de este insumo está demorando todos los proyectos informáticos en distintas partes del mundo.

Según las autoridades santafesinas, la incorporación del anillo digital es parte de un proyecto de modernización integral de los sistemas de seguridad de la provincia, y la idea primordial es sentar las bases de un sistema abierto e integrable que permita el crecimiento a futuro. “Esto está en el marco de las medidas que este Gobierno está tomando para paliar el flagelo de la inseguridad”, enfatizaron.