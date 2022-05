En junio licitarán la ampliación del Acueducto Gran Rosario

El VAR se "ensañó" con Wanchope Ábila

Es muy difícil que no se sospeche de la manipulación tecnológica cuando se trata de encontrar algo tan milimétrico como fue el gol anulado a Colón en el partido ante Vélez. Así, no sirve. No se trata de buscar lo que es casi imperceptible; se trata de no dejar escapar algo que resulte alevoso, como pasó en Asunción con los dos goles que le anularon a Colón, aunque no había VAR que imponga justicia.