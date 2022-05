Así luce la estatua del "Kun" Agüero en el estadio Manchester City

Sergio "Kun" Agüero fue homenajeado este viernes con la inauguración de una estatua en la puerta del Etihad Stadium del Manchester City al cumplirse una década de la conquista del primer título en la Premier League del equipo inglés.





Agüero, quien jugó entre 2011 y 2021 en el City, envió un mensaje mediante su cuenta en la red social Twitter con una frase escueta pero cargada de emoción: "Eternamente gracias".





La obra realizada por el artista Andy Scott está ubicada en la puerta del Etihad junto a la de otras leyendas del club de Manchester como el español David Silva y el belga Vincent Kompany.





El evento, que contó con la presencia del "Kun", se realizó en el mediodía de Inglaterra y por la noche habrá una fiesta exclusiva con 2.000 hinchas en el Depot Mayfield, un tradicional sitio cultural de la ciudad.





"Es fantástica la estatua y estoy muy feliz por los títulos" dijo Agüero a la BBC Sports a la vez que agregó "Ese gol en 2012 cambió mi vida, cambió el club y todo. Para mí fue el mejor momento de mi vida, estará en mi corazón".





Manchester City celebrara el décimo aniversario del primer título de Premier League que tuvo al goleador argentino como protagonista central. El "Kun" marcó el gol de la victoria agónica sobre Queens Park Rangers cuando el reloj del partido marcaba el tiempo 93:20.





Dicha marca fue adoptada por el club y sus fanáticos como uno de los momentos más icónicos de la historia.





El City lanzó una camiseta edición especial en homenaje a Agüero que fue utilizada por el equipo en la previa del partido del pasado domingo ante Newcastle y también se pusieron a la venta unos botines de la marca que viste al club y patrocina al ahora exfutbolista que se retiró a causa de problemas cardíacos.





Después de ese histórico título, el "Kun" ganó con el City cuatro Premier más, una FA Cup y seis Copas de la Liga.





Agüero registró el récord de goles del club con 260 tantos, en 390 cotejos, y sigue siendo el jugador extranjero con más gritos en la historia de la Premier League con 184, nueve más que el francés Thierry Henry.





Estos logros llevaron al ex Independiente a formar parte del Salón de la Fama de la Premier League.

