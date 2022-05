Crimen de Nora Escobar: la víctima estaba enterrada junto a su perro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo confirmaron los vecinos. Bomberos tuvieron que romper un piso de cemento y excavar 80 centímetros para rescatar los cuerpos de la mujer y de la mascota.

“Mi hija me mandaba audios y me decía «mami, no tenés una idea del olor a podrido que está saliendo de esa casa y viene hacia mi patio». Era insoportable porque ella estaba enterrada con el perro”, confió una vecina de Nora Escobar, la mujer asesinada cuyo cuerpo fue hallado debajo de un contrapiso de cemento, en la localidad de Granadero Baigorria.



Bomberos Zapadores realizaron tareas de remoción en el patio de la vivienda que la víctima compartía con el sindicado femicida de Liniers al 1700. Excavaron a una profundidad de 80 centímetros del nivel del suelo para rescatar los cuerpos de Nora y de su perrito.



Personal de la Sección Perros del MPA y la unidad canina de Bomberos Zapadores llevaron adelante las tareas y detectaron restos humanos. Cerca de la medianoche del miércoles procedieron al levantamiento del cuerpo de Nora para trasladarlo al Instituto Médico Legal, para la realización de autopsia.



“Hace una semana que no escuchaban más al perrito. El marido de Nora le dijo a mi yerno que la había tenido que regalar porque ladraba mucho”, señaló la vecina. “La autopsia se va a trabajar con perspectiva de femicidio”, anticipó la fiscal Marisol Fabbro, quien lleva adelante la investigación por el crimen de Nora.



Aunque por lo pronto no hay informe preliminar de la autopsia, la fiscal Fabbro indicó que el cuerpo de la víctima “presenta heridas de arma blanca”. Y añadió que “hay una denuncia de marzo del año pasado de Nora hacia su pareja con prohibición de acercamiento”. No obstante, la mujer “volvió a vivir con él al poco tiempo”.