https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 14.05.2022 - Última actualización - 13:00

12:57

La vecinal puso el grito en el cielo por ruidos molestos y contabilizaron una veintena de denuncias. Un parador llevó bandas en vivo hasta las 5.

Santa Fe ciudad Fiesta en la Costanera Este y vecinos sin dormir: capítulo mil La vecinal puso el grito en el cielo por ruidos molestos y contabilizaron una veintena de denuncias. Un parador llevó bandas en vivo hasta las 5. La vecinal puso el grito en el cielo por ruidos molestos y contabilizaron una veintena de denuncias. Un parador llevó bandas en vivo hasta las 5.

“3.35 am y nos encontramos con una noche más sin poder dormir”, así arranca un posteo de Twitter de la Vecinal 7 Jefes de la ciudad de Santa Fe. El motivo: un evento organizado por un parador de la Costanera Este que, entre otras cuestiones, llevó bandas musicales en vivo. El mismo bar anunciaba en sus redes sociales la grilla de presentaciones, con duración hasta las 5 de la mañana.

El Litoral dialogó con una vecina de ese sector de la capital provincial y coincidió con lo expuesto más arriba: “Un desastre anoche. Nadie durmió en el barrio”. Es que, como se explicó en varias ocasiones, la música a gran volúmen se propaga a través de la Laguna Setúbal y retumba entre los hogares del margen oeste del espejo de agua santafesino. “No sé cuántas denuncias se hicieron. Otra noche de furia en barrio 7 Jefes”, se animó a relatar la damnificada en tono sarcástico.

En sintonía, Gabriel Crespo, presidente de la vecinal 7 Jefes respondió ante la consulta de este diario: “No queremos que se vayan los paradores ni mucho menos pero la contaminación sonora es un tema que afecta la salud mental y física de la gente. Vemos que los bares desde que terminó la pandemia como están cerrados los boliches de la Ruta Nacional 168, tomaron ese lugar”.

“Aquí hablamos de contaminación sonora porque además hay ordenanzas que no permiten que se superen los 45 decibeles después de las 22 y en nuestras casas están midiendo entre 60 y 70 db, es decir casi el doble de lo permitido”, amplió el vecinalista.

Cuando se le preguntó por las relaciones con el municipio, Crespo señaló: “Hablamos con funcionarios de la Municipalidad y no tenemos respuestas. En realidad, nos dicen ‘hay que convivir’ pero nosotros planteamos que así no se puede lograr una convivencia. No podés tener hasta las 5 que te vibren los vidrios de tu casa, es insano. Por eso la ciudad tiene que tener lugares habilitados. En determinados espacios se puede y otros no. Además de exigir la insonorización”.

Denuncias

El presidente de la vecinal 7 Jefes le dijo a El Litoral que al menos unas 20 denuncias fueron realizadas por vecinos durante la madrugada de este sábado al 0800 de la Municipalidad. En ese sentido, Crespo advirtió que ya hay vecinos que no llaman más por el trastorno que significa todo el proceso desde la comunicación hasta que llega el inspector y toma las pruebas.