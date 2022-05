Liverpool venció al Chelsea en una apasionante definición y se consagró campeón de la FA Cup

Liverpool se quedó este sábado con la FA Cup inglesa tras superar a Chelsea por 6-5 en la serie de penales luego de igualar en cero durante el tiempo regular y el suplementario en el mítico estadio de Wembley.

El penal del defensor griego Konstantinos Tsimikas fue definitivo tras la falla previa del inglés Mason Mount, que vio cómo el arquero brasileño Alisson le detuvo el disparo.

El conjunto dirigido por el alemán Jürgen Klopp obtuvo la FA Cup luego de 16 años y alcanzó su octava edición en la historia, por lo que empató la línea de Chelsea y Tottenham, a cuatro de Manchester United y seis de Arsenal.

Fue la 150° edición del campeonato que alberga un total de 729 equipos.

