Este sábado Sukerman se reunió con más de 60 gremios de toda la provincia de Santa Fe

En la mañana del sábado el Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Roberto Sukerman, se reunió con más de 300 representantes gremiales provenientes de más de 60 sindicatos de toda la provincia de Santa Fe.

El encuentro se realizó en el camping del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA) que posee en Rosario.

En primer lugar, hizo uso de la palabra Sergio Aladio Secretario General del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, quien dijo “agradezco la presencia de tantos trabajadores que nos siguen acompañando, en cada encuentro que realizamos, decidimos estar presentes por qué entendemos del compromiso de Roberto Sukerman con los trabajadores y el federalismo que desde el interior pregonamos a diario. Hoy tener un referente de la provincia en un puesto tan importante para las entidades gremiales y los trabajadores, es fundamental en estos momentos que vivimos, necesitamos de dirigentes que sean un nexo con el ministerio de trabajo de la nación y entendemos del compromiso de Roberto para con los trabajadores y trabajadoras de esta provincia. Esto es un gran incentivo para los tantos dirigentes del interior, para que entiendan la importancia de la unidad de los trabajadores y que también comprendamos que las soluciones salen del compromiso nuestro con los trabajadores, entender que una patria más justa se consigue con los trabajadores incluidos y no como nos quieren hacer creer, con los trabajadores excluidos”.

Foto: Gentileza

A su turno, Roberto Sukerman, agradeció a Ismael Marcón por recibirlos en su casa una vez más para este tipo de encuentros. “Recuerdo en plena pandemia un encuentro aquí mismo, al aire libre y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios para defender el empleo y la salud laboral de los trabajadores. Ahora son otros tiempos y debemos unirnos para que no avancen los planes de quienes quieren destruir el Estado, el desarrollo y las fuentes de trabajo” expresó Sukerman. A continuación, Sukerman agradeció a Sergio Aladio por la multitudinaria convocatoria.

Asimismo, el Jefe de Gabinete, se mostró reconfortado por tan importante convocatoria por parte de los gremios y agradeció la invitación. “Es fundamental lo que Uds. están haciendo, sigan así, únanse. Es la única forma de defender eficazmente a los trabajadores en momentos tan difíciles. Debemos fortalecer el federalismo y la autonomía de cada núcleo sindical. Debemos reconocer la diversidad de miradas y realidades que tiene nuestra provincia y nuestro país. Una Argentina con desarrollo productivo, generación de empleo e inclusión social se construye con las particularidades de cada economía regional,de cada localidad, de cada rincón del país. Por eso, estoy recorriendo el país a pedido del Ministro Claudio Moroni, para estar cerca de cada demanda” agregó Sukerman.

También se refirió a las políticas públicas llevadas adelante durante la pandemia en relación al empleo. Sukerman remarcó que “El gobierno de Alberto Fernández pagó y paga sueldos con el ATP y con los Repro lo que permitió conservar millones de puestos de trabajo y que muchísimas empresas no bajen sus persianas. Esto también permitió mantener la capacidad productiva intacta. Por eso, hoy los números de la economía son tan buenos y seguirán mejorando. Recuperamos los 10 puntos de PBI perdidos en la pandemia, hoy hay más trabajadores que en diciembre de 2019, tenemos record de exportaciones y tenemos un gran futuro porque tenemos lo que el mundo demanda: alimentos, gas, petróleo, litio, hidrógeno verde, servicios basados en el conocimiento, por nombrar algunos”.

Para finalizar, Sukerman expresó: “Que tengamos esperanzas de un futuro mejor no significa que no veamos los problemas del presente. Hay muchas cosas que mejorar. A nosotros nos toca arreglar lo que Macri y sus amigos destruyeron. No puede haber trabajadores que no lleguen a fin de mes, tenemos que recuperar el poder adquisitivo cuanto antes y parar la inflación. No podemos tener planes sociales para siempre, tenemos que convertirlos en trabajo de calidad. Tenemos una ardua tarea de capacitar a nuestro pueblo para los empleos tan complejos y tecnificados del siglo XXI”.