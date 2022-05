Leandro González, nuevo presidente del comité departamental de la UCR

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Admite que se viene una etapa de mucho diálogo para construir un frente nuevo en la provincia. No duda en definirse como oficialista en el gobierno de la ciudad. Mesa de conducción con representantes de todas las líneas internas.

Leandro González asumió la presidencia del comité departamental La Capital de la Unión Cívica Radical en el marco de multitudinario plenario en el salón principal de la sede partidaria de calle Rivadavia. Presidente actual del Concejo Municipal, enrolado en la corriente Radicales Libres, sector que no se sumó a Juntos por el Cambio, piensa en un nuevo frente en Santa Fe para el 2023.

- ¿Cuál es el mensaje del presidente al afiliado radical de La Capital?

- Hay un proceso de unidad del radicalismo provincial que fuimos ratificando los distintos espacios del partido. La unidad provincial es un mensaje, un radicalismo activo, que busca ser un articulador desde la oposición. Este mensaje provincial lo compartimos desde Radicales Libres, obviamente que después hay diferencias, situaciones particulares de cada territorio. Ese mensaje provincial en su momento definió que Felipe Michlig sea presidente del partido. En el marco del proceso de diálogo interno, en el departamental se construyó la mesa que respetó los parámetros del acuerdo provincial con una integración plural, donde todos los espacios tienen representación, donde también se equipara la cuestión de género y, por otro lado, algunos de los planteos que llevamos adelante tienen que ver no solo con tener un partido activo, sino también de representar una agenda que no solamente mire hacia adentro de la política, sino a la sociedad. Por allí pasan las principales cuestiones que vamos a trabajar, una agenda que represente lo que pasa en la sociedad y no solo intramuros partidario. Este es el compromiso, con las características en el departamento La Capital donde hay seis ciudades, nueve comunas, una potencialidad muy fuerte del radicalismo y estar a disposición de los distintos esquemas para fortalecerlos.

El acto marcó una simbología, un radicalismo que está activo, hay posibilidades reales en la provincia para 2023 donde el radicalismo puede ser el convocante. Ningún partido puede solo, el esquema de frentes se ha constituido en el país y en la provincia. En la provincia ante distintas situaciones que se están dando desde diciembre de 2019, hay vastos sectores que pueden estar representados en la construcción político de un nuevo frente.

- Michlig habla de un radicalismo articulador de frentes y es el reto que asumió. ¿Cómo trabajará esto La Capital?.

- Tiene que haber mucho diálogo. Hay definiciones que van a ir tomando cada fuerza política. Los radicales no somos los que tenemos que ponerle tiempos a los demás, hay que ser respetuosos de los tiempos de cada partido. Habrá un cronograma electoral en 2023 y todavía estamos en el primer semestre del 2022. Habrá que ver cómo se congenia un posible frente electoral con las realidades locales, por ejemplo, donde sabemos las particularidades de la ciudad de Santa Fe. Muchos estamos en barcos distintos en la escena local. Nuestro espacio político integra el gobierno, somos oficialismo en la ciudad de Santa Fe y los diálogos los damos desde ese lugar, no desde un lugar aséptico que no estamos vinculados con nada. Nos sentimos parte de la gestión del intendente y desde allí conversamos, como espacio político, no como presidente del departamental.

- Radicales Libres es el único sector interno que no está en Juntos por el Cambio

- Exactamente y por eso en la provincia hablamos de la construcción de un nuevo frente político donde hay que dialogar mucho sobre ejes programáticos, marcos mínimos de entendimiento. Si se da la construcción del nuevo frente tampoco se puede tener una asimetría de pensamiento de la A a la Z porque estaríamos lejos de una propuesta de gobierno que tenga base, sustento, que en definitiva no haga lo que hoy criticamos que es defraudar la expectativa de la gente. Con la situación provincial y nacional, hay que ser muy prudentes, hay que respetar a la sociedad que la está pasando mal. Hay un conjunto de indicadores sociales, económicos, inflación, poder adquisitivo, exclusión,. etc que si no somos capaces de interpretarlos y llevarlos a propuestas políticas electorales y de gobierno, seguramente vamos a tener dificultades en el día de mañana.

- ¿Cómo imagina la gestión al frente del departamental?

- Vamos a vertebrar con diferentes actores del radicalismo, es parte del compromiso asumido así como el trabajo con el comité provincial, juventud radical, trabajadores radicales, pero también a contener una agenda social, la apertura del comité departamental a distintos sectores será eje de trabajo.

- La vida política parece hoy no pasar por los comités y ustedes tienen una estructura armada en la ciudad y en el departamento

- Tenemos la estructura pero hay que buscar contenidos que interpreten la realidad. No ir atrás de situaciones demagógicas pero sí hay temas sobre los que hay que profundizar como partido, organizaciones políticos. Hay temas de los cuales no se discute como la pobreza, la pasamos como si fuera algo natural pero es un problema que genera violencia, exclusión, violencia intrafamiliar. Hay que actuar sobre cuestiones macro pero también sobre diarias como inseguridad, cómo resolvemos, cómo hacemos que los pibes vayan a la escuela, son parte de la agenda a trabajar así como género y diversidad que llegaron para quedarse. Los partidos tenemos que interpretar ese conjunto de situaciones que a veces por la rosca quedan al margen de las organizaciones partidarias.

Mesa

González encabeza la mesa acompañado en las vicepresidencias por Roberto Montenegro (Barletta), Florencia Pinatti (Radicales Libres) y Sebastián Montenotte (Corral), Sergio Basile (Neo) como secretario general y Soledad Santillán (Mar) como tesorera. En las vocalías también están todos los sectores internos.

De hermano a hermano

Leandro González sucede en la presidencia a Julieta González, su hermana, en un hecho inédito aunque no por una cuestión familiar sino por los acuerdos internos que el radicalismo de La Capital viene haciendo en los últimos diez años. Julieta, de 34 años, milita en el Mar que tiene como referente a Carlos Suárez en el departamento mientras que Leandro (45) es uno de los fundadores de Radicales Libres. Hijos de quien fuera legislador nacional y provincia y titular del comité nacional, Luis González. "No me puedo quejar de la herencia recibida" le dice al cronista. Rescata que su hermana le dio una fuerte impronta al comité, hizo acuerdos con la fundación Alem por la cual le permitió hacer cursos de capacitación en la etapa de pandemia, recorrió todas las localidades y desde el Foro de Mujeres Radicales trabajó en los temas de representación que vienen militando.

Los hermanos González y la madre en el acto. Foto: Foto: Manuel Fabatia

Presencias

El acto radical tuvo once oradores y entre los presentes estuvo el titular provincial, Felipe Michlig así como el delegado del departamento al comité provincial, José Corral. También se vio al diputado nacional Juan Martín y los provinciales Maximiliano Pullaro, Alejandro Boscarol, Sergio Basile, Fabián Palo Oliver, Fabián Bastía así como los concejales locales Hugo Marcucci, Lucas Simoniello, Carlos Pereira, Adriana Molina e Inés Larriera y la santotomesina Florencia González. Los dos intendentes del departamento, Daniela Qüesta (Santo Tomé) y Andrés Soperez (San José del Rincón) así como los presidentes comunales Alberto Pallero y Héctor Leiva (Nelson) más referentes partidarios como Santiago Mascheroni, Carlos Iparraguirre o Alicia Tate.