Por Sociología del Litoral Asociación Civil Una caja de herramientas para la reflexión sociológica

El Censo de Población, Hogares y Viviendas 2022 es el primer operativo censal del que participan estudiantes y graduados de la Lic. en Sociología, asociados de SLAC (Sociología del Litoral Asociación Civil).

¿Sobre qué es el censo? ¿Qué datos arroja el censo?¿ Para qué sirven esos datos? Es un operativo mediante el cual se realiza el recuento total de la población de un país y es la base de la infraestructura estadística. En Argentina, permite saber cuáles son las características de la población, de los hogares y de las viviendas, brindando información descriptiva acerca de la situación social, demográfica, habitacional y ambiental que puede ser de interés para empresas privadas, organismos públicos, investigadores/as y público en general.

Toda la información generada a partir del operativo es confidencial y está protegida por la Ley 17.622, por lo que sólo se utiliza con fines estadísticos. La información arrojada por estos datos es vital para la proyección de políticas públicas dentro de la próxima década.

¿Qué particularidad tiene el censo del año 2022?

- La metodología: virtual y presencial. Recordemos que aunque sea virtual, debemos tener presente el número de comprobante.

- Es un censo de derecho: a diferencia de los relevamientos anteriores, el Censo 2022, recolecta los datos de las personas que suelen habitar la vivienda, y no de quienes se encuentran en ella, al momento de la llegada del censista.

- Incorporación de la variable identidad de género. Se preguntará a todas las personas el sexo registrado al nacer (incluyendo la categoría "X") y cómo se considera/autopercibe ("mujer", "mujer trans/travesti", "varón", "varón trans/masculinidad trans", "no binario", "otra identidad/ninguna de las anteriores"). Esta modificación, permitirá por primera vez, relevar la población travesti, trans, no binaria, y constituye una forma de validación social y de reconocimiento estatal de la Ley de Identidad de Género N 27.643 y el aún más reciente Decreto N°476/2021 (documento no binario).

- Incorporación de variables étnico raciales: todas las personas responderán si se reconocen afrodescendientes o de antepasados negros o africanos y si se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios, aclarando el pueblo y, además, si habla y/o entiende la lengua de ese pueblo declarado.

Censar, sin lugar a dudas, es reconocer, es materializar lo que el dato estadístico revela. Argentina es un país diverso, multicultural y pluriétnico; la incorporación de nuevas variables permite pensarnos en la complejidad que implica comprender lo heterogéneo del conjunto social en todas sus dimensiones: género, etnia, entre otros, promoviendo los marcos de respeto otorgados por el reconocimiento, necesarios para una sociedad más justa e igualitaria. Los cambios al nivel de las variables y dimensiones de análisis de la cédula censal, se inscriben en el marco de un recorrido de reconocimientos a diversos segmentos de la población de nuestro país.