Lunes 16.05.2022

Insólito

Video: ganó un Martín Fierro pero no lo pudo recibir por estar en el baño

Adrián Caetano fue elegido como “Mejor Director” por su labor en la serie Apache, la cuál relata la infancia de Carlos Tévez. Marley, quién conducía la ceremonia no pudo evitar las risas.

En una gala que estuvo plagada de momentos insólitos y graciosos, como así también sus momentos emotivos y de homenaje, uno de los protagonistas de los Martín Fierro 2022 fue el ganador del premio al “Mejor Director”. Adrián Caetano, fue galardonado por su labor en la serie Apache, la cual relata la dura infancia del futbolista ex Boca, Carlos Tévez. Foto: Gentileza Sin embargo, al momento de que el conductor Marley anunciará el ganador de la nómina que compartía con Alejandro Ibáñez y Jorge Jorge por La 1-5/18 y Juan Taratuto por Pequeña victorias, se desató un momento incómodo. "Estaba acá recién, pero no sabemos si se fue al baño. Desapareció en el corte. Si alguien está por ahí que lo llame, si alguien está cerca de los baños", fue la explicación que intentó dar Alejandro Wiebe al notar la ausencia del premiado. "Se lo guardamos, se lo damos después", continuó Marley mientras se veía el festejo en su mesa y la silla vacía que le pertenecía. Se trata del tercer Martín Fierro que gana Adrián Caetano como director. Las anteriores veces fue por su trabajo en Tumberos (2002) y Sandro de América (2009).

