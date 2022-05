https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 16.05.2022 - Última actualización - 8:28

8:02

El "Millonario" tiene tomada la decisión de hacer uso de la cláusula para la vuelta de Beltrán al club. El contrato vence en diciembre y Colón tendrá que ser resarcido cuando el futbolista sea transferido.

Lucas Beltrán juega sus últimos dos partidos En Colón fue el Vikingo que River necesita para pelear El "Millonario" tiene tomada la decisión de hacer uso de la cláusula para la vuelta del delantero al club. El contrato vence en diciembre y el "Sabalero" tendrá que ser resarcido cuando el futbolista sea transferido. El "Millonario" tiene tomada la decisión de hacer uso de la cláusula para la vuelta de Beltrán al club. El contrato vence en diciembre y Colón tendrá que ser resarcido cuando el futbolista sea transferido.

Con Lucas Beltrán, a Colón le pasó algo similar a lo de Christian Ferreira: llegaron de River, con poco rodaje o nulo directamente y la necesidad, ambos, de mostrarse. Ferreira apareció como titular nada menos que en la final de hace ya casi un año ante Racing y fue uno de los mejores de la cancha. En ese esquema plagado de volantes con llegada que diagramó Domínguez, funcionó a pleno. Beltrán se acomodó muy bien en un plantel con variantes. Su juventud (21 años) y sus goles (con cinco en la Copa de la Liga, fue el goleador de Colón), terminó siendo una de las figuras y un jugador indiscutido. Excepción hecha del Pulga Rodríguez, con otro estilo de juego, Lucas Beltrán se fue ganando un lugar en la misma medida que, por ejemplo, ya no era indiscutido Facundo Farías y tampoco Wanchope Abila daba claras señales al técnico de merecer una titularidad.

La salida de Julián Alvarez de River, obliga a la búsqueda de un "9" que llegue con chapa al equipo de Gallardo. Los nombres de Valentín Castellanos, Lucas Alario, Sebastián Driussi, José López (el de Lanús), Miguel Merentiel y Nahuel Bustos (ex Talleres, hoy en el Girona de Italia) son algunos de esos nombres que suenan en River. Pero al margen de eso, está lo de Lucas Beltrán. Y River ya tomó una decisión: hará uso de la cláusula de repesca para interrumpir el préstamo del futbolista.

Lucas Beltrán fue cedido hasta diciembre de este año, pero con la posibilidad de interrumpir ese vínculo a mitad de año y eso es lo que hará River. Gallardo quiere contar con mayores alternativas en el ataque y Beltrán regresará para competir por un puesto con Matías Suárez, Braian Romero y el refuerzo de jerarquía que espera el "Muñeco" para ese sector de la cancha.

¿Qué pasa entonces con Colón?, ¿tiene opción?, ¿puede hacer valer sus derechos?. Lo único que está convenido, es que si River se lo lleva en junio y no lo deja para que cumpla el préstamo (insisto, es hasta diciembre de 2022), entonces deberá "resarcir" a Colón con un porcentaje (se dice que sería del 5 por ciento aproximadamente) de una futura transferencia.

"En River no era nadie y acá se convirtió en el Vikingo", dicen allegados a la dirigencia de Colón, con buena cuota de razón. Y también argumentan el caso Christian Ferreira, que decidió volver a River, Gallardo en un principio no lo tenía en cuenta y recién lo utilizó en el segundo tiempo del partido ante Atlético Tucumán y como titular en el partido ante Platense, cuando puso un equipo alternativo.

Ocurre que esta política de mostrar jugadores en clubes en los que pueden llegar a tener más chances, es algo que a River le ha venido muy bien en los últimos tiempos, sobre todo en el ida y vuelta que hizo con Defensa y Justicia. Y ante esta realidad de la salida de Julián Álvarez, del que se mencionaba que se iba a ir a fin de año pero ahora parece que la fecha propuesta para su incorporación al Manchester City es la del 7 de julio, surge Lucas Beltrán como una alternativa más que Gallardo quiere disponer en el armado del plantel.

Colón ya debe ir pensando que estos partidos con Olimpia (el miércoles) y con Peñarol de Montevideo (el 25), serán los últimos de Lucas Beltrán. No sólo fueron sus goles, sino su estilo de juego en el que jamás desestimó sacrificio, entrega, solidaridad y hasta juego. Si Aliendro, por su despliegue en toda la cancha, es un jugador que se siente cuando no está, con Beltrán pasa algo similar. Es la continuidad de Aliendro en los metros finales y no exento de capacidad de gol, lo que se dice un lindo combo para un centrodelantero. Por algo se ganó con creces la titularidad.

Para el miércoles

Con la mente puesta en el partido del miércoles ante Olimpia, que puede ser decisivo para que Colón clasifique a los octavos de final de la Libertadores, Julio César Falcioni tendría casi definida la formación titular para este encuentro que se jugará a las 21 en el Brigadier López.

Burián; Meza, Garcés, Goltz y Delgado; Aliendro, Lértora, Teutén y Bernardi; Farías y Beltrán son los que tienen las mayores chances de arrancar como titulares en este partido ante los paraguayos.

Por su parte, el Pulga Rodríguez continúa con su proceso de recuperación pero la idea es no apurar el regreso, salvo que resulte muy necesario pero pensando en el partido con Peñarol.