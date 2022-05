NBA: se definieron los cruces de las finales de cada Conferencia

Este domingo, con doble jornada de séptimos partidos por series de semifinales de Conferencia, se definieron los duelos definitorios por el título del Este y Oeste de la temporada 2021/22 de la NBA.

Con Miami Heat ya clasificado al superar a Philadelphia 76ers 4 a 2 en el Este y Golden State Warriors ya en la final del Oeste tras hacer los suyo con Memphis Grizzlies, se disputaron los séptimos partidos de las series restantes.

En el primer turno, Boston Celtics definió como local ante Milwaukee Bucks. Con un Jayson Tatum intratable durante los siete partidos y un aporte sobresaliente de Grant Williams, los Celtics eliminaron al último campeón con un 109 a 81 y destronaron al “dios griego” Giannis Antetokounmpo.

Jayson Tatum & Jaylen Brown combined for 42 points and 7 3-pointers in the @celtics Game 7 victory to advance to the Eastern Conference Finals! #BleedGreen @jaytatum0 : 23 PTS, 6 REB, 8 AST, 5 3PM @FCHWPO : 19 PTS, 8 REB, 2 STL, 2 3PM pic.twitter.com/cBZfDWEedW

Williams fue el goleador con 27 puntos y Tatum acompañó con 23. El argentino Luca Vildoza ingresó dos minutos sobre el final anotando dos puntos, tomando un rebote y brindando una asistencia.

Más tarde, con aún mayor ventaja en el juego y el resultado, los Dallas Mavericks de Luka Doncic aplastaron a Phoenix Suns, últimos subcampeones de la liga.

Los 35 del esloveno Doncic y los 30 Dinwiddie fueron claves en el 123 a 90 que metió a Dallas en la final del oeste por primera vez en 11 años.

Luka Doncic has led the @dallasmavs to the Western Conference Finals!



In the Western Conference Semis, Luka averaged 32.6 PPG, 9.9 RPG, and 7 APG. Check out his best plays from the series! pic.twitter.com/TqZJghJx72