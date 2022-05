https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 16.05.2022 - Última actualización - 12:39

12:34

Fútbol de Infantiles

León Rodríguez, el "Messi" de barrio Roma

De los miles de niños que transitan las canchas de la Liga Santafesina de Fútbol, no son muchos los que lucen como futuros crack. León es un pibe de la categoría 2010 de Newell's Old Boys que, como cada domingo, desplegó todo su talento ante la atenta mirada de los presentes.

León Rodríguez. Un niño que está llamado a ser grande. Habilidoso y con un manejo increíble de pelota, es uno de los goleadores de la categoría. Con la felicidad propia de la edad, el pibe disfruta cada momento. Crédito: Flavio Raina

Por Juan Carlos Haberkon SEGUIR León Rodríguez es un chico de la categoría 2010 del club Newell's Old Boys, una institución de barrio Roma de la capital santafesina. El pibe en cuestión se desempeña en la cancha como creador (lleva el 10 en su camiseta) del juego en su equipo y lleva la cinta de capitán. El Litoral, como cada domingo, se hizo presente en el club del barrio y ahí pudo observar a un jugador de 11 años distinto, habilidoso y goleador. Se trata de León Rodríguez, un pibe distinto de los miles que juegan cada fin de semana en la Liga Santafesina de Fútbol. Con sus 11 años está llamado a ser un crack. Su inocencia y la magia para tratar a la pelota, lo hacen un jugador distinto del resto. Hoy, disfruta del juego y está bien que así sea. Por lo que pudo averiguar Pasión Liga, Juan Chena, el hombre que busca talentos en la región, ya lo llevó a Boca y el club porteño aprobó su llegada a la institución del barrio de La Boca. Por ahora, el niño seguirá en el club Newell's, junto a su papá, DT de la categoría rojo y negra. Gastón, su papá, es el DT de la categoría 2010. "Es un niño, como tantos de los que juegan cada fin de semana. Él sabe muy bien que lo primero es la familia, después la escuela y por último, el fútbol. Mientras él sea feliz, nosotros lo seremos. Fue observado por Boca en dos oportunidades y por suerte quedó. Hoy, León seguirá en Newell's disfrutando cada domingo en la divisiones Infantiles. Por ahora, nada modificará su ritmo de visa", le dijo Gastón a El Litoral. Newell's Old Boys es un club de barrio Roma que trabaja con niños de edad de escuelita y que cuenta con todas las categorías de divisiones Infantiles e Inferiores de los torneos que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Además, el club participa de la Primera División liguista.

