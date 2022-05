Este lunes por la noche censan a las personas en situación de calle, mientras preparan el parador nocturno

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Iniciará a las 20 horas y se prevé que finalice en horas de la madrugada del martes. El recorrido incluirá 86 puntos de la ciudad. Centros atendidos por organizaciones sociales advierten una alta demanda y piden al gobierno local un manejo integral de esta problemática.

A partir de las 20 horas de este lunes empezará el censo de personas en situación de calle de la ciudad de Santa Fe. La recorrida será realizada por trabajadores municipales de la Dirección de Acción Social y por miembros del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) Delegación Santa Fe, quienes recorrerán los 86 puntos que fueron determinados por la Municipalidad, donde habitualmente pernoctan durante las noches las personas sin hogar.

Soledad Artigas, secretaria de Políticas de Cuidados y Acción Social del municipio, dialogó con El Litoral y anticipó que "lo que se releve hoy junto al Ipec va a entrar en el conjunto de los datos del Censo Nacional. Además, este martes se hará el relevamiento de casas comunitarias, es decir lugares donde están alojadas personas por diferentes circunstancias".

Los censistas se concentrarán en la explanada de la Municipalidad y partirán hacia las diferentes paradas que se distribuyen a lo largo y ancho de la capital provincial. Estiman que el recorrido finalizará en horas de la madrugada del martes.

Parador nocturno

Los últimos dos años el refugio nocturno invernal del municipio, que funciona desde el 2018 en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Roca, ubicado en Callejón Roca y Rivadavia, para mediados de mayo ya estaba abierto. Sin embargo, este año hasta el momento no fue puesto en funcionamiento. "La Municipalidad tiene un relevamiento constante, si bien el dispositivo de invierno es el más visible, se trabaja todo el año con personas en situación de calle brindando asistencia", remarcó Artigas.

Al consultarla sobre cuál es el motivo de que no esté abierto hasta ahora, respondió: "El operativo de calle en función del invierno empezó a principio de mayo. No se abrió el refugio porque no hubo demanda concreta, entendemos que porque hasta ahora nos dio una tregua el clima, en comparación a lo que fue el año pasado. Hoy fue el primer día de frío en el mes, por lo que veremos con qué nos encontramos esta noche, probablemente haya mayor demanda que la semana pasada".

Respecto a lo que se supone como "demanda concreta" teniendo en cuenta que las personas durmiendo en las calles se ven los 365 días del año, la secretaria de Políticas de Cuidados y Acción Social señaló que "el parador tiene criterios de ingreso y se abre en función de cantidad de personas que entendamos que necesitan pasar la noche en el parador".

Al mismo tiempo, la funcionaria mencionó que "este año tenemos como marco la ley nacional de personas en situación de calle, lo cual es una herramienta que nos permite trabajar el tema con mayor complejidad. En ese sentido se está articulando con diferentes organizaciones sociales para poder tener plazas y acompañamiento en otros espacios que no sean el CIC Roca, porque hay que pensar en alojamientos más permanentes, ya que hay situaciones concretas de personas con discapacidad, sobre las cuales entendemos que el parador nocturno no es una buena respuesta, por lo que estamos buscando residencias más permanentes para estas personas".

Posiciones encontradas

"La situación es realmente crítica y preocupante", advirtió Gabriela Campins, referente de La Casita de Luján, lugar donde actualmente residen 17 personas (capacidad que en invierno puede ampliarse a 21). Sin embargo, Campins remarcó que "tenemos lista de espera de al menos 15 personas, que se va actualizando todos los días".

En este dispositivo, la voluntaria sostuvo que "acompañamos la problemática todos los días del año entregando viandas, habilitando un espacio donde las personas puedan higienizarse, con todas las camas ocupadas al 100 % y con una lista de espera muy larga". Y cuestionó: "Estamos llegando a junio y aún continuamos sin presencia del municipio, quienes asumen que la situación de calle está ligada sólo al invierno y el parador que funciona durante dos meses, mientras que las organizaciones sociales estamos estalladas desde que comienza hasta que termina el año y nuestro trabajo y acompañamiento no es reconocido como tal".

Otro espacio que atiende esta problemática es la Red Puentes Santa Fe, en diálogo con este medio, Sofía García, coordinadora del lugar, opinó que "el municipio si bien tiene la voluntad política de avanzar en cuestiones integrales, está llegando tarde otra vez a la realidad del sector".

Sobre el funcionamiento de Red Puentes, que será censado este martes como "casa comunitaria", García detalló que tienen 15 personas que hacen el circuito completo; 70 personas al mediodía y a la noche que buscan su alimento de lunes a lunes; y unas 40 que asisten al Centro de Día. "Es decir, acompañamos de manera integral a unas 150 personas".