Lunes 16.05.2022 - Última actualización - 13:42

13:40

Misterioso hallazgo

Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el lago Lácar en San Martín de los Andes

No hay pistas sobre la causa de la muerte. Hasta el momento, no había registrada ninguna denuncia por desaparición de persona.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

La policía de Neuquén investiga las causas de la muerte de un hombre de entre 25 y 30 años cuyo cuerpo fue hallado, vestido sólo con un pantalón, flotando en las frías aguas del lago Lácar. Una vecina del lugar que transitaba por el lugar encontró el cadáver el sábado por la noche en las aguas del Lácar cerca de la playa Catritre, en inmediaciones de la ciudad de San Martín de los Andes, que está conmocionada por el misterioso hallazgo. La mujer avisó primero a las Autoridades del Parque Nacional Lanín y posteriormente alertaron a la Policía. Según lo que indicó el comisario mayor Juan Ibarra, director de Seguridad Interior de Junín de los Andes, se trataría de un joven de entre 25 y 30 años. El funcionario confirmó que el cuerpo fue retirado por personal de la Prefectura y trasladado a la morgue de la capital neuquina para realizar la correspondiente autopsia. El fiscal jefe Fernando Rubio, que interviene en la causa, confirmó que la médica policial “pudo constatar politraumatismos” durante la revisión del cuerpo, tenía el torso desnudo y vestía sólo un pantalón de jean. Por otra parte, el fiscal señaló que se encontraron algunos objetos que pertenecerían al hombre. "Tenía algunas pertenencias en la playa. Fueron secuestradas, pero no estaba su documento", indicó Rubio. Los investigadores están tratando de determinar si se trató de una muerte violenta y de reconstruir los últimos movimientos de la persona antes de terminar en las aguas del Lácar. Con ese fin, durante el domingo se realizaron diferentes acciones investigativas en inmediaciones de donde se encontró el cuerpo. Hasta el momento, se pudo constatar que no había registrada ninguna denuncia por desaparición de persona.

