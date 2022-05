Emiliano Vecchio cargó contra la dirigencia de Central y le rescindirían el contrato

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El enganche de Rosario Central Emiliano Vecchio no continuaría en el club, según informó una fuente “canalla”.

El volante ofensivo rosarino, de 33 años, es uno de los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el director técnico Leandro Somoza, quien se reunirá con el director deportivo del club, Raúl Gordillo, a quien le dará la lista de los futbolistas prescindibles.



Vecchio, excedido de peso cuando asumió Somoza a finales de marzo, hizo un plan de acondicionamiento físico en doble turno, ordenado por el nuevo entrenador, al que también se sumó el volante Walter Montoya.



Junto a Vecchio, no seguirán en Central el delantero Milton Caraglio -a pesar de que Somoza había declarado que iba a recuperarlo y que lo conocía por haber sido compañeros en Vélez-, el marcador lateral derecho Fernando Torrent, el zaguero paraguayo Ricardo Garay y el volante central uruguayo Martín Rabuñal.



"Vamos a rescindir algunos contratos y a armar un plantel nuevo", advirtió un allegado a la comisión directiva del club del barrio de Arroyito.





A pesar de esto, el jugador advirtió que quiere quedarse en Central. El 10 “canalla” afirmó que “Yo me quedo en Central jugando en reserva, jugando en cuarta, yo quiero ayudar. A mí no me importa el resto porque estoy bárbaro”.



Sin embargo, cargó contra la dirigencia y aseguró: “Me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron”.



El club había difamado al jugador en los últimos meses cuando aseguró estar lesionado pero desde la institución creían que no era cierto.



Sus últimos partidos

El enganche jugó el partido que Central perdió 1-0 como visitante de Tigre, fue al banco de suplentes en el empate en dos goles como local contra Colón, entró unos minutos en la caída 2-1 como visitante de Huracán y siguió en el banco en las victorias de local 3-0 sobre Independiente y 3-1 sobre Estudiantes, pero no integró el plantel que le ganó 5-3 por penales a Sol de Mayo en Santa Fe, por los 32avos de final de la Copa Argentina.