Becky G se lució en los Billboard Music Awards

Becky G llegó a la alfombra de los Premios Billboard de la Música 2022 con un vestido lavanda de plumas y lentejuelas el domingo (15 de mayo), donde luego actuó en vivo en el Infinity Stage de Las Vegas. Luego de una presentación de Chloe Bailey, quien reveló que es una “gran admiradora” de la artista mexicano-estadounidense, Becky G tomó el centro del escenario para una actuación electrizante.

Vestida completamente de cuero, Becky abrió su set con el debut oficial de “Bailé con mi ex”, un tema retro-pop que forma parte de su nuevo álbum, “Esquemas”. Luego reveló una sexy pieza de encaje para interpretar “Mamiii”. La canción (que grabó junto a Karol G) recientemente le valió a Becky su primer número 1 en la lista Billboard Hot Latin Songs.

El martes 24 de mayo, la próxima semana, Becky será la invitada musical destacada en “Jimmy Kimmel Live!” por ABC.

El álbum

La superestrella global lanzó su muy anticipado segundo álbum, “Esquemas”, a través de Kemosabe Records/Sony Music Latin/RCA Records. El nuevo álbum de Becky muestra una nueva sensación de valentía y confianza cuando se trata de su arte y talento como músico. El álbum también demuestra la capacidad de Becky para desafiar las expectativas y permite a los fanáticos sentirse orgullosos de quienes son. Entre todos los logros recibidos, Becky apareció en la edición de mayo de Rolling Stone y la revista publicó: “Es Becky en su forma más segura y juguetona, explorando el disco-pop, la producción electrónica, incluso toques de doo-wop”.

“Esquemas” presenta 14 canciones, incluyendo su gran éxito mundial “Mamiii” con Karol G, que ha acumulado desde su lanzamiento más de 750 millones de streams en todo el mundo, logrando 11 certificaciones multi platino con las canciones lanzadas anteriormente “No mienten”, “Fulanito” y “Ram Pam Pam” con Natti Natasha. El nuevo álbum también incluye el último single “Bailé con mi ex”, que lanzó a principios de esta semana y cuyo video musical oficial compartió el sábado. Becky, que apareció en la portada de “New Music Daily” de Apple Music, se sentó con Zane Lowe, quien anunció: “Esto suena como un álbum que está muy en línea con quién eres”.

“Esquemas” es el segundo álbum de estudio de Becky y llega en un momento fascinante para la superestrella global, ya que su single actual “Mamiii” con Karol G sigue siendo una sensación mundial. Becky recientemente sorprendió a los fanáticos en Coachella al interpretar el single con Karol durante su presentación los dos fines de semana del festival. Tras su lanzamiento a principios de este año, “Mamiii ” debutó en el top 20 de Billboard Hot 100 luego del lanzamiento (#15) y en el top 10 en la lista de singles Billboard Global 200 (#4), la entrada más alta hasta la fecha para tanto Becky G como Karol G.

El single ha acumulado la impresionante cifra de 750 millones de reproducciones en todo el mundo hasta la fecha, con más de 235 millones de reproducciones solo en Spotify. Con “Mamiii”, Becky G obtuvo su tercer #1 en la lista BillboardLatin Airplay (“Mayores”, “Sin pijama” y ahora “Mamiii”). El video musical “Mamiii” ha acumulado un total de casi 22 millones de visitas y presenta a Angus Cloud (conocido por su personaje de Fezco en la serie “Euphoria” de HBO).

“Esquemas” tracklist:

1. Buen día

2. Fulanito (con El Alfa)

3. Tajin (con Guaynaa)

4. Flashback (con Elena Rose)

5. Bailé con mi ex

6. Dolores

7. Una más

8. Borracha

9. Kill Bill

10. Que le muerda

11. Guapa

12. Ram Pam Pam (con Natti Natasha)

13. No mienten

14. Mamiii (con Karol G)

Acerca de Becky G

La galardonada cantante, compositora, actriz y activista Becky G nació para el centro de atención, y su carrera multifacética se perfila como nada menos que icónica. Los logros de la superestrella mundial de 25 años incluyen tres éxitos número uno en las listas BillboardLatin Airplay (“Mayores”, “Sin Pijama” y “Mamiii”), un papel protagónico en “Power Rangers”, estrella invitada en la serie ganadora del Emmy de Fox TV “Empire”, su propia marca de belleza Treslúce y el programa de Facebook Watch “Face to Face with Becky G”.

Ha realizado giras junto a Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony y Jason Derulo y ha grabado colaboraciones con Daddy Yankee, Maluma, Anitta, Natti Natasha, ZAYN, Bad Bunny, Ozuna, Prince Royce, Pitbull y CNCO, entre otros. Becky ha ganado el American Music Award a la Artista Femenina Latina Favorita dos años seguidos (2020 y 2021) y el E! Premio People’s Choice para El Artista Latino de 2020. Fue galardonada con el Latin AMA por Artista Femenina Favorita dos años seguidos (2018 y 2019) y recibió el AMA Latino por Canción Urbana Favorita (por “Mayores”) en 2018. También se le presentó el Botón De Reproducción Diamante de YouTube por superar los 10 millones de seguidores en la plataforma (ahora tiene más de 18 millones). Su álbum debut Mala Santa fue lanzado en octubre de 2019 y ha sido certificado 8X Platino en los Estados Unidos, Platino en España y Oro en México.

Como nieta de inmigrantes mexicanos, nacida y criada en Inglewood, California, Becky no es ajena a las dificultades y es una apasionada de su comunidad. Ella usa su plataforma masiva para hablar en contra de la desigualdad y crear conciencia sobre temas sociales, incluidos Black Lives Matter y DREAMers, y se ha esforzado por retribuir a su comunidad en el camino.

Becky obtuvo el premio Agente de Cambio en los Premios Juventud 2020 por su activismo y el uso de su plataforma para inspirar un cambio positivo. En 2019, aceptó el Premio Extraordinario a la Evolución en los Latin American Music Awards 2019 por su éxito como joven intérprete que ha alcanzado la cima del éxito en un corto período de tiempo. También ha sido honrada por la Academia Latina de la Grabación como una de las Leading Ladies in Entertainment (2018) y por su ciudad natal de Inglewood, California por sus contribuciones a la comunidad hispana; ha sido reconocida como una de las “18 Teens Shaking Up Pop Culture” de Rolling Stone y una de las “21 Under 21” de Billboard.

La multitalentosa estrella ha presentado una serie de prestigiosos programas de premios a lo largo de los años, incluidos los European Music Awards (MTV) 2019 y el especial de televisión Latin Grammy “Ellas”. En 2020, presentó y produjo su podcast “En la sala” con Amazon Music, en vivo desde su sala de estar durante el confinamiento. Con cada episodio, Becky donó 10.000 dólares a una organización benéfica de su elección y habló con invitados de alto perfil, desde la vicepresidenta electa Kamala Harris sobre política hasta la estrella del reggaetón J Balvin sobre salud mental. Becky también es actualmente uno de los jueces en el nuevo programa de MTV “Becoming a Popstar” junto a Joe Jonas y Sean Bankhead.

Después de haber lanzado exitosas colecciones de maquillaje para la marca Colourpop, Becky G lanzó recientemente su propia marca de belleza, Treslúce. Treslúce Beauty crea, celebra y apoya la herencia y la cultura latina con formulaciones de alto rendimiento, conscientes y veganas que ofrecen un arte de alto impacto. Treslúce está inspirado en la herencia mexicana de Becky y busca celebrar todas las culturas latinas.