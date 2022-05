https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 16.05.2022 - Última actualización - 15:45

15:37

El delantero del Blackpool de Inglaterra publicó una carta personal en el sitio web del equipo y confesó su orientacion sexual. "Fuera del campo he estado escondiendo mi verdadero yo y quién soy realmente", expresó.

Premier League El futbolista Jake Daniels confesó que es gay en un comunicado oficial de su club El delantero del Blackpool de Inglaterra publicó una carta personal en el sitio web del equipo y confesó su orientacion sexual. "Fuera del campo he estado escondiendo mi verdadero yo y quién soy realmente", expresó. El delantero del Blackpool de Inglaterra publicó una carta personal en el sitio web del equipo y confesó su orientacion sexual. "Fuera del campo he estado escondiendo mi verdadero yo y quién soy realmente", expresó.

El inglés Jake Daniels declaró hoy públicamente que es gay y se convirtió en el primer futbolista profesional del Reino Unido en admitirlo desde 1990, cuando Justin Fashanu brindó una entrevista exclusiva al diario The Sun. El delantero de Blackpool lo hizo público en una carta publicada en la página oficial del club que milita en la segunda división inglesa, donde se entrelaza su vida deportiva y personal.





"Fuera del campo he estado escondiendo mi verdadero yo y quién soy realmente. He sabido toda mi vida que soy gay y ahora siento que estoy listo para salir y ser yo mismo", escribió Daniels. El atacante, de 17 años, afirmó que otros deportistas como Josh Cavallo (fútbol), Matt Morton (fútbol) y Tom Daley (atletismo) lo inspiraron en la decisión por "el coraje y la determinación" de hacer un cambio.



"Para llegar a este punto, he tenido algunos de los mejores apoyos y consejos de mi familia, mi club, mi agente y Stonewall, quienes han sido increíblemente proactivos al anteponer mis intereses y mi bienestar. También confié en mis compañeros de equipo del Blackpool, y ellos también aceptaron la noticia, apoyaron mi decisión de abrirme y contarle a la gente", prosiguió Daniels.



"He odiado mentir toda mi vida y sentir la necesidad de cambiar para encajar. Quiero ser un modelo a seguir al hacer esto. Hay personas en el mismo espacio que yo que pueden no sentirse cómodas revelando su sexualidad. Solo quiero decirles que no tienes que cambiar quién eres, o cómo deberías ser, solo para encajar. Ser tú y ser feliz es lo más importante", cerró Daniels.





Al pie de la carta, Blackpool destacó el trabajo con Stonewall y otras organizaciones futbolísticas para apoyar a Daniels."Es fundamental que todos promovamos un entorno en el que las personas se sientan cómodas siendo ellas mismas, y que el fútbol lidere la eliminación de cualquier forma de discriminación y prejuicio", destacó el club.



El antecedente a Daniels fue Fashanu, quien en 1990 declaró al diario británico The Sun su orientación sexual. El ex delantero de Notthigham Forest soportó una vida traumática que se reflejó en el documental de Netflix "Forbidden Games" (Juegos Prohibidos). En marzo de 1998, un adolescente de 17 años lo acusó de abuso sexual en Estados Unidos y Fashanu resultó acusado. Dos meses después, el 2 de mayo, fue hallado ahorcado en un estacionamiento londinense, cuando tenía 37 años.

Con información de Télam.