Lunes 16.05.2022 - Última actualización - 16:14

Cuenta regresiva

En agosto, ExpoVenado vuelve a la presencialidad y suma cuarta jornada

Luego de dos años de inactividad a causa de la pandemia, el tradicional encuentro ruralista, donde “se dan la mano el campo y la ciudad”, se presentará con una versión de cuatro jornadas. Además de las clásicas propuestas, en esta edición sobresale la Exposición Nacional de Hampshire Down. También se anuncia un renovado Paseo de la Semilla. Aún no hay precisiones sobre visitas de autoridades ni grilla de espectáculos.

Cuenta regresiva En agosto, ExpoVenado vuelve a la presencialidad y suma cuarta jornada

Por Juan Franco Con tres meses de anticipación, el presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Claudio Berrueta, y el intendente municipal Leonel Chiarella, convocaron a conferencia de prensa en el predio ruralista de calle Chile para la presentación oficial de la 85° ExpoVenado, a realizarse en simultáneo con la 36° Fiesta Nacional de la Semilla, los días 12, 13, 14 y 15 de agosto. Foto: Gentileza También estuvieron presentes en el Salón Capisano, el vicepresidente 3º de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) e integrante de la comisión directiva anfitriona, Carlos Castagnani; Marcos Rodríguez Lahitte, también directivo ruralista local; y el secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento municipal, Santiago Meardi. En la introducción, Berrueta destacó que una vez más la muestra, cuyo corte de cintas tendrá lugar el sábado 13 a las 11.30, se organiza en conjunto con el gobierno de Venado Tuerto y, dado su carácter regional, con la participación de comunas vecinas. “Después de lo peor de la pandemia, tenemos muchas expectativas en una gran ExpoVenado, con numerosos expositores y el acompañamiento del público, y luego continuar a lo largo del año con varias de las actividades que se habían suspendido”, enfatizó el dirigente agropecuario.

En tal sentido, señaló que la jornada del viernes 12, que se suma a los clásicos tres días de la Expo, apunta sobre todo a darle lugar a actividades de interés específico de los productores agropecuarios y visita de delegaciones escolares. Y aclaró que en esta oportunidad se albergará la 8° Exposición Nacional de Hampshire Down, con la participación de reconocidas cabañas de distintos puntos del país. Además, por fuera de las cuatro jornadas de la muestra, la Sociedad Rural encara un segundo semestre con muchas actividades, por ejemplo, el jueves 19, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), presentarán una charla sobre Clima, y en octubre, en fecha a confirmar, una jornada a campo, y también conferencia, junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Asimismo, destacó Berrueta que este año habrá cinco remates de la raza Angus y el remate de novillos gordos y vaquillonas de feed-lot en la primera semana de noviembre.



Todo el potencial de la ciudad y la región Por su parte, el intendente Leonel Chiarella aseguró que “desde hace varios meses venimos trabajando en conjunto, Sociedad Rural y gobierno municipal, en la planificación de esta ExpoVenado, que seguramente volverá a ser un éxito en sus cuatro jornadas” y admitió sus expectativas de que “la vuelta a la presencialidad alentará la participación de la gente de la ciudad y la región”. “Todos los que visiten este predio se encontrarán con la demostración del potencial productivo del sur santafesino, el mismo que posiciona a Venado Tuerto como una de las ciudades más importantes del centro del país, a la vez que se desplegarán distintas actividades vinculadas con lo recreativo y gastronómico”, destacó el jefe del Departamento Ejecutivo venadense. Foto: Gentileza Y en referencia a la séptima edición del Paseo de la Semilla, que este año presentará algunos cambios, dijo el mandatario local que “el objetivo es demostrar todas las innovaciones tecnológicas que se llevan adelante desde la industria semillera, y también la sinergia establecida entre estas actividades privadas y el sector público, por ejemplo, con las capacitaciones”. Y amplió: “Conviene dimensionar la importancia que tiene el hecho de que Venado Tuerto sea sede de los semilleros más importantes del mundo, como también de que el 70 por ciento de las semillas híbridas que se cultivan en todo el país sean producidas en nuestra ciudad”. El sorteo del 0 Km nunca falta A 90 días de la inauguración de la muestra, aún resta definir muchos detalles, tanto en relación con las autoridades nacionales y provinciales que visitarían la 85° ExpoVenado, como en orden a los espectáculos y el costo de las entradas. Sí, en cambio, Claudio Berrueta adelantó que ya está garantizado el sorteo de un automóvil 0 Km, entre otros atractivos premios, en el atardecer del lunes 15.

