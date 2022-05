Prisión para los integrantes de la banda que desató el tiroteo en Alem

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La medida fue dispuesta por el juez Leandro Lazzarini, luego de que tres de los imputados consintieran la cautelar y el cuarto la rechazara.

A una semana de que detuvieran a cuatro miembros de la banda que inició la balacera en inmediaciones de avenida Alem -en la que asesinaron a un joven y lesionaron a dos-, el juez Leandro Lazzarini dispuso la prisión preventiva de todos los imputados.

La medida fue solicitada por las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos Mariela Jiménez, Laura Urquiza y Bárbara Ilera, quienes expusieron nuevos detalles de su investigación. El tiroteo a la salida del boliche fue una batalla más en la guerra entre dos bandas narco: los soldaditos del "Pulga" Casco y quienes se autodefinen como "LAMMP".

Joel Ángel Varsicovich (24), Sandro Ariel "Cone" Mendoza (26) y Enrique Alberto "Timbre" Gauna (25) -representados legalmente por los Dres. Sebastián Oroño y Héctor Acuña- consintieron la prisión preventiva. En cambio, Walter Miguel Gómez (37) sostuvo su inocencia y su abogado, Juan José Patiño, rechazó la cautelar.

Sin embargo, para el juez Lazzarini "todos los indicios llevan a sostener que Gómez profirió las amenazas" coactivas que le fueran imputadas, las cuales realizó desde un perfil trucho de Facebook y encontrándose preso en la Unidad 7 (Chaco). El magistrado ordenó la cautelar máxima y dispuso que se notifique a la justicia federal, ya que el imputado purga desde 2018 una condena por comercialización de estupefacientes.

Más crímenes y un prófugo

De los cuatro hombres que quedaron en prisión preventiva este lunes, tres de ellos intervinieron en el tiroteo ocurrido la madrugada del 13 de marzo a la salida del boliche "La Loca" -Sarmiento y Santa María de Oro-, en el que fue asesinado Gonzalo "Pandu" Ojeda. Se trata de Joel Ángel Varsicovich (24), Sandro Ariel "Cone" Mendoza (26) y Enrique Alberto "Timbre" Gauna (25).

A este último le atribuyeron tres homicidios más, ocurridos entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, cuyas víctimas fueron Marcos León Gauna -comparten apellido pero no están vinculados-, Laureano Chiani y Alexander Leonel Torrilla.

Todos los crímenes fueron con armas de fuego y contaron con la intervención de más personas: Mario "Ojón" Falomir (asesinado el sábado 30 de abril en barrio Yapeyú) y "Patota" Ruiz Díaz (prófugo, también participó del tiroteo en Alem).

"En esta guerra mueren inocentes"

En cuanto a Walter Gómez, fue detenido en la Terminal de Ómnibus cuando arribaba a Santa Fe durante una salida transitoria. De hecho, la fiscalía señaló que el megaoperativo de 24 allanamientos se realizó la madrugada del sábado 7 de abril para que coincidiera con su llegada a la capital provincial.

Se lo acusa de, apenas dos días después del enfrentamiento armado en pleno barrio Candioti Sur, haber amenazado a la madre del joven asesinado. La contactó a través de un perfil de Facebook anónimo y le advirtió: "Es una pena que tu hijo haya muerto por una rata como Pulga -Casco- y la Lore -Melgarego-", "usted sabe que en esta guerra mueren inocentes como su hijo, que están todos involucrados".

"Si usted sabe que por ellos Pandu (Gonzalo Ojeda) la pagó, entréguelos señora y esto se termina", le exigió, "de lo contrario seguiremos cumpliendo objetivos y usted también va a morir".

Durante la audiencia de este lunes, Gómez sostuvo su inocencia y dijo que "tengo la edad para decir que no me presto a ese tipo de cosas". En esa línea, su abogado consideró que las evidencias no eran suficientes para mantener la acusación en su contra.

Pero para el juez Lazzarini "todos los indicios llevan a sostener que Gómez profirió las amenazas". Además, consideró necesario que el imputado estuviera en prisión preventiva en el marco de esta investigación -independientemente de que se encuentre preso cumpliendo condena- debido a la existencia del riesgo de entorpecimiento probatorio.