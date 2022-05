¿Cómo vienen los casos de Covid en Santa Fe y el país?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De una semana a otra, hubo un aumento del 55% en la cantidad de casos en la provincia. En Santa Fe capital, la incidencia fue bastante menor en el mismo período, con apenas 53 positivos la última semana. A nivel nacional se habla de una tendencia al alza.

En la provincia de Santa Fe, se confirmaron 729 casos positivos de Covid-19 la semana pasada (del 8 al 14 de mayo). La cifra representa 260 casos más que la semana anterior (del 1 al 7 de mayo), donde se registraron 469 personas positivas de coronavirus. Es decir, el aumento fue de un 55% de una semana a la otra.

En tanto, en la ciudad de Santa Fe, se pasó de 45 a 57 casos positivos de una semana a la siguiente, lo que significa una incidencia bastante menor, comparada con el total provincial.

Una variable podría ser que no todas las personas que tienen síntomas compatibles con la enfermedad se estén hisopando. Y en Santa Fe capital en estos momentos hay un sólo centro de hisopado: el Solar de Mayo, por calle 25 de Mayo 3428, que atiende de lunes a domingo, de 8 a 16 horas.

Consultado al respecto, desde el Ministerio de Salud provincial respondieron que este martes por la mañana, se trazará un balance sobre la situación epidemiológica en Santa Fe, en una conferencia de prensa citada para tal fin.

A nivel país

Cabe destacar que Argentina reportó 33.989 casos de coronavirus y 47 muertes en una semana, con lo que acumuló 9.135.308 casos y 128.776 decesos desde el inicio de la pandemia en el país, el 3 de marzo de 2020, según informó este domingo el Ministerio de Salud.

El número de casos semanales reportado por las autoridades confirmó una nueva tendencia al alza, luego de que la semana previa se notificaron 17.646 contagios.

En cuanto a los decesos registrados en la semana a causa de la Covid-19, la institución detalló que 33 correspondieron a la provincia de Buenos Aires y seis a la ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud indicó en su reporte dominical que 300 personas permanecían internadas en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas del 41,2 por ciento a nivel nacional.

La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, comentó que la estrategia en la mayoría de los países del mundo "es vacunar" para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados para no volver al confinamiento. "Tenemos seguridad que haber fortalecido el sistema de salud y habiendo vacunado no tenemos riesgos (de saturación) en la atención", dijo la funcionaria a radio Diez.

Argentina inició su campaña de vacunación contra Covid-19 en diciembre de 2020 y hasta el momento lleva aplicadas 100.541.379 dosis, según los datos actualizados este domingo por el Monitor Público de Vacunación, herramienta del Ministerio de Salud.