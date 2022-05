https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No se destrabó el conflicto salarial

La UTA va a paro de 72 horas en todo el interior del país, pero el día del Censo habrá colectivos

Se ratificó la medida de fuerza, luego de una nueva audiencia que se realizó este lunes: no habrá colectivos este martes 17, sí el miércoles 18 (para que puedan movilizarse los censistas) y luego se continuará con la huelga de choferes jueves 19 y viernes 20 de mayo.

No circularán colectivos en la ciudad este martes, jueves y el viernes. Crédito: Mauricio Garín



Finalmente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA nacional) decretó una huelga de choferes por 72 horas para todo el interior del país. La medida se ratificó tras una extensa audiencia realizada en la tarde de este lunes: no hubo acuerdo por el conflicto salarial y el sindicato decretó la medida de fuerza, pero con una salvedad: los días de paro serán este martes 17, el jueves 19 y viernes 20 de mayo: con ello, habrá transporte público el miércoles, día del Censo Nacional. Esto facilitará el trabajo de los censistas, que el miércoles deberá movilizarse por la ciudad para hacer los “barridos” de cuadras a relevar. “En cuanto al paro estamos esperando directivas de INDEC”, habían confiado a este diario fuentes del IPEC, ante la inminencia de que el día del Censo no haya colectivos. Ahora, esta duda quedó despejada. “Ratificamos la medida de acción gremial por 72 horas, conforme la siguiente modalidad: paro de actividades este martes 17, retomando la actividad el día del Censo Nacional (18 de mayo) en colaboración a la función desempeñada ese día, en la instancia de feriado nacional, cumplida la cual se reanudará la medida de acción gremial durante los días jueves 19 y viernes 20 de mayo”, informó la UTA en un comunicado. Luego, fustigó: “Habiéndose agotado toda instancia de negociación propiciada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se ha conseguido el acuerdo que venimos reclamando. Queremos dejar expresado que responsabilizamos de todas las consecuencias de cualquier medida de acción gremial, a la total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país, y a pretender negociar salarios diferentes a los del Área Metropolitana de Buenos Aires”. “Nuestro pedido ha sido en todo momento claro, pretendiendo únicamente trabajar, y cobrar los salarios que legítimamente nos corresponden. No vamos a permitir que nos condenen a salarios de pobreza”, concluye el parte de prensa. La audiencia La audiencia de este lunes por la tarde fue por modalidad virtual, vía zoom, y participaron las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, los empresarios del sector nucleados en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA nacional), el sindicato de choferes. No estuvieron, otra vez, las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación y del Comité Federal de Transporte (Cofetra), ente que reúne a las provincias y municipios con sus respectivas autoridades en materia de transporte. Este habitual “faltazo”, como informó este diario días atrás, enoja tanto a los empresarios como a los referentes del sindicato. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

