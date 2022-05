Andrew Teutén: "Siento mucha rabia por lo que nos pasó en la Copa de la Liga"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dice que “me gusta el lugar en el que me pone Falcioni”, cuando lo adelantó al puesto de volante por izquierda por más que en Uruguay nunca había jugado en ese lugar. Visitó El Litoral y participó en Café con Fútbol.

Estudió Administración de Empresas, sabe hablar inglés y en el poco tiempo que lleva en Santa Fe, aprovechó para ir a comer pescado al Quincho de Chiquito (“¿creo que estuve bien, no es cierto?”, pregunta, buscando un gesto de complicidad que, obviamente, fue afirmativo). Habla con admiración del Maestro Tabárez, del penal que en el Mundial de Sudáfrica “picó” el Loco Abreu para definir el partido de cuartos de final ante Ghana y le gusta escuchar la historia de la marcha sabalera que trajeron los uruguayos (Gisleno Medina para ser más preciso) en aquél histórico 1965. Andrew Teutén visitó Café con Fútbol en los estudios de Cable y Diario y habló de todo.

-¿Es un paso adelante el de venir a jugar a la Argentina para un jugador como vos?

-De acá salieron jugadores de cualquier equipo a Europa. La gente de afuera vé mucho fútbol argentino y no tanto uruguayo. Eso fue lo que me motivó a venir. Y en lo futbolístico, la intensidad acá es más alta. Si bien depende de los partidos y la forma de jugar de los equipos, se juega en otro nivel de intensidad.

-¿Te sorprende que un equipo como Tigre sea finalista de la Copa de la Liga?

-Tigre viene con un proceso de más de un año y sabe a qué juega, saben cómo moverse y cómo atacar al rival, eso se nota adentro de la cancha. El campeonato de la Liga nos dio chances una y otra vez y no supimos aprovecharlas. Si ganábamos un partido de los últimos siete, llegábamos al final del torneo con chances. Y fijáte en el mano a mano lo que está pasando… Pero ya está, ahora a todo o nada por la Libertadores.

-Y del jugador argentino, ¿qué tenés para decir?

-Que hay individualidades que son de renombre y tienen detalles en los que marcan diferencias, como la manera de controlar la pelota y cómo pegarle.

-El otro día, ante Vélez, fuiste muy autocrítico con el partido que jugaste…

-¿Sabés qué pasa?, estaba caliente porque venía de hacer un buen partido con Cerro Porteño. Exageré de la calentura que tenía, no fue un buen partido mío con Vélez, no entré tanto en juego pero no fui un desastre... Me tiré mucho barro encima (risas)… Pero en ese partido con Vélez toqué muy pocas pelotas, lo que pasa es que estaba enojado… Mi idea es jugar todos los partidos con el nivel de Cerro para arriba y confío en que vendrán mejores partidos, tengo mucho para mejorar, me encanta entrenar y exigirme.

-Falcioni hizo una corrección táctica y de jugar con cinco atrás, pasó a línea de cuatro y te adelantó al medio. ¿Te benefició?

-En Uruguay nunca jugué de volante, siempre de 3. Pero sabiendo que tengo alguien atrás, me da la confianza para ir al ataque porque sé que me cuidan las espaldas. Me gusta tener más responsabilidad en la creación, lo tomé como un desafío y me gusta el lugar en el que me pone Falcioni.

-Eso te puede dar la chance de llegar al gol, por ejemplo y de involucrarte más en el juego…

-No siento que tenga una característica definitoria, no soy Messi pero me gusta hacer un poquito de todo y participar de cada fase del juego. Quizás no tenga una pegada decisiva, pero me gusta pegarle al arco y lo voy a intentar...

-¿A quién mirás para “copiar?

-Hay varios, pero hoy en día me quedo con Robertson, el 3 de Liverpool.

-¿Qué sentiste la noche del Defensores del Chaco ante Olimpia?

-Mirá, cuando te acostumbrás a jugar con VAR, sabés que si lo anulan es porque realmente hubo offside y te quedás tranquilo, pero eso no pasa en la Copa en esta instancia. En el momento no nos dimos cuenta, pero nos dio mucha bronca cuando vimos las jugadas porque un triunfo en ese partido ya nos hubiese puesto en una posición definitoria.

-¿Te adaptaste a Santa Fe?

-De a poco me estoy sintiendo mejor, siempre viví en Montevideo y por eso me costó en los primeros meses pero ahora me siento más cómodo y metido en el grupo. Disfruto más de la ciudad.

-No sé qué jugador uruguayo, para vos, fue el mejor…

-¡Luis Suárez!…

-Está bien, pero te cuento algo: cuando Francescoli vino a la Argentina dijo lo mismo que dijiste vos en el sentido de tener este paso como el trampolín para ir a Europa…

-Muchos me hablan de Francescoli… Ojalá me vaya una cuarta parte de lo que le fue a él, con eso estaría súper satisfecho…

-¿Qué jugador de Colón te sorprendió?

-¡Rodrigo Aliendro…! Partido a partido me hizo dar cuenta de que es muy bueno en serio… Farías también… En realidad, podría mencionar a todos porque el plantel es muy bueno, tiene mucha jerarquía y por eso la rabia de habernos quedado afuera de la Copa de la Liga.

-¿Sos hincha de River?

-¡No…! Te cuento la historia: yo fui a entrenar al Girona B y justo se dio la final con Boca en el Bernabeuy y un amigo me consiguió entradas y fui a ver el partido… Después se habló de la posibilidad de River y se dijeron muchas cosas, pero la historia real es la que te acabo de contar. En el Girona estuve tres semanas practicando, no sé bien qué pasó y por qué no salió. Las posibilidades estaban y por eso fui, pero no se dio y volví al Torke.

-¿Alguien te dijo algo antes de que vinieras a Colón?

-Hablé con algunos compañeros que conocían más del fútbol argentino y sabían de Colón. A través de ellos pude conocer un poco más y tomé la decisión de venir. Y siento que no me equivoqué para nada.