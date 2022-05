Suspendieron los bailes del Club Villa Dora por 15 días

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Municipalidad envió la cédula en horas de la tarde. El presidente del Club endilgó cuestiones políticas detrás de los hechos violentos como el de este lunes a la madrugada, en que un hombre resultó baleado. La Municipalidad quiere que Villa Dora siga funcionando y se reunirá con Seguridad por este tema.

La Municipalidad de Santa Fe notificó, mediante una cédula, al Club Villa Dora de la suspensión de eventos culturales nocturnos por 15 días corridos, debido a los “hechos de público conocimiento”. El lunes a la madrugada, un hombre fue herido de arma de fuego a la salida del baile del domingo. La víctima fue identificada como Mauro Exequiel P., de 35 años, quien a las 4 de la madrugada fue alcanzado por un balazo, en circunstancias que están siendo investigadas.

El presidente del Club Villa Dora, Adrián Ramseyer, confirmó la novedad: “Nos llegó una notificación de que suspendían los bailes por 15 días. Realmente ahora nos estamos juntando para ver cómo seguimos con todo esto, si se puede apelar la medida o no, es tema de nuestro abogado”.

Ramseyer dijo que para hacer los bailes los días domingos, la Municipalidad les exige una serie de condiciones “que nosotros cumplimos a rajatabla, incluso más de lo que tiene que ser”.

Según la versión del presidente, “aparentemente esto fue unos 45 minutos después del baile, cuando ya no había nadie, ni el club, ni en la vereda, y los policías se habían ido. Ahora, si la Municipalidad nos va a exigir que acompañemos a cada uno de nuestros clientes a su casa, ahí sería responsabilidad nuestra”. No obstante, Ramseyer dijo que como club quieren encontrar una solución.

“Que Jatón tambalee”

Seguidamente, el directivo consideró que detrás de estos hechos hay factores políticos: “Hoy el tema es darle a Jatón, tratar de que tambalee porque seguramente hay otros candidatos a intendente que quieren que cada cosita que pase, agarrar su tajada”.

“En medio de eso -amplió-, tenemos 6 ó 7 vecinos odiadores que quieren que el club no haga más bailes y desaparezca y sea una playa de estacionamiento. Te encontrás con gente que no está capacitada para ofrecer la seguridad en las adyacencias, en la calle. Y el que cae es el club”.

Asimismo, el presidente dijo que se trata de un club social y deportivo, con fines benéficos y muchas actividades para chicos y jóvenes de escasos recursos. “Hay muchos chicos que tienen ilusiones, es un club que se destaca en voley. Villa Dora está programado para funcionar con un presupuesto que entra del baile. Hoy tenemos 21 personas contando los profesores de voley y empleados de planta. Si de un día para el otro no contamos con más plata de los bailes, tiraremos hasta donde podamos e iremos cerrando de a poquito”, espetó Ramseyer.

Y añadió: “Nos sostenemos con grandes eventos. Y haciendo el baile otro día, no cambia en nada la situación. Los hacemos los domingos por un pacto que tenemos con los vecinos. No alquilamos el salón para fiestas para no molestar a los vecinos”.

Qué dice la Municipalidad



Por su parte, la Municipalidad, dice que en estos 15 días se harán reuniones con el Ministerio de Seguridad para encontrar soluciones y que no quiere que Villa Dora cierre sino que conviva de manera armónica con los vecinos.

“Como gestión apostamos fuertemente para que las buenas costumbres de la ciudad puedan seguir funcionando de manera pacífica. En este sentido, no solo es reglamentaria la actividad que se realiza en el club, sino que es una costumbre más que histórica de la ciudad”, sostuvo Guillermo Alvarez, subsecretario de Control y Convivencia del municipio.

“Pero también es cierto que los contextos sociales están cambiando y estamos asistiendo a cada vez más hechos de violencia que siempre están protagonizados por unos pocos, pero que no tienen problema en arruinar la convivencia de todos y todas”, añadió el funcionario.

“Es por eso que hemos suspendido las actividades de este tipo en el club y en simultáneo estamos conversando con el Ministerio de Seguridad de manera formal para comenzar a trabajar una salida para esta problemática en el marco de los operativos de seguridad que siguen y cumplen los grandes eventos deportivos y sociales”, adujo.

“Por todo esto, vamos a aprovechar este tiempo de 15 días para tratar de acordar con el club y el Ministerio de Seguridad un mecanismo de trabajo que permita a las partes tener una mejor convivencia”, consideró. Y finalmente, sostuvo que “trabajamos para que haya una ciudad para todos, que incluya a todos, y que Villa Dora pueda funcionar de una manera más armónica con los vecinos”.

“Para lograrlo, lejos de evadir los problemas y los debates de fondo, los ponemos arriba de la mesa y los abordamos de manera abierta y transparente. Por eso, como gestión hemos abierto distintos canales de diálogo en los últimos meses para abordar el tema de la nocturnidad”, cerró Alvarez.