El papá de Solange reaccionó al acuerdo del presidente por la fiesta en Olivos: "Es un sinvergüenza"

Pablo Musse recordó la situación que vivió con su hija, que falleció de cáncer sin poder ver a su familia por la cuarentena y se lamentó por el resultado de la investigación a Alberto Fernández por festejar el cumpleaños de Fabiola en pleno aislamiento.

Pablo Musse recordó la situación que vivió con su hija, que falleció de cáncer sin poder ver a su familia por la cuarentena y se lamentó por el resultado de la investigación a Alberto Fernández por festejar el cumpleaños de Fabiola en pleno aislamiento.

En cercanías al segundo aniversario del fallecimiento de Solange Musse, la joven que padecía cáncer y murió durante el aislamiento estricto de 2020 en Córdoba, su padre se refirió a la multa que pagará Alberto Fernández por el escándalo de la fiesta en la Quinta de Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yáñez.

“Es un sinvergüenza, porque otra cosa no es. En este caso la Justicia no tiene que ser igual para todos: es el que dictó el DNU, el que lo rompió y el que nos mintió. Pero la Justicia es eso, con un poco de plata lo arreglás. Y así fue, lo aceptaron”, apuntó Pablo con gran indignación.

El padre de Solange fue consultado por Radio Rivadavia al respecto de los 3 millones de pesos que pagarán el presidente y la primera dama para cerrar la causa de la Fiesta VIP, en la que se los investiga por la violación del decreto que el mismo Alberto Fernández dictó.

“Que vaya a juicio por mal desempeño de funcionario público porque es el presidente. No es una persona común en este caso. Tendría que ir a juicio, pedir disculpas, que nunca más ocupe un cargo público”, manifestó.

La bronca de Pablo viene desde 2020, cuando viajó a Córdoba a ver a su hija que estaba internada. En aquel momento le prohibieron la entrada a la provincia porque el test le dio “dudoso” y tuvo que regresar a Neuquén, sin poder ver a Solange.

La mujer de 36 años murió pocas semanas después sin poder despedirse de sus seres queridos. Dejó escrita una carta en la que expresaba el dolor de no poder verlos por última vez: ‘Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. Hasta mi último suspiro tengo mis derechos’”.

En ese sentido, el papá de Solange comparó la causa que ellos iniciaron en aquel entonces con la que se le abrió al presidente por la fiesta en plena cuarentena estricta: “Nosotros venimos con la causa de Sol hace dos años y todavía no pasó nada y no sabemos si va a pasar porque es ir contra el Estado. Tendrían que ver el pedido de Solange, que me necesitaba. Tendrían que ver todo y decir ‘esto no es lo mismo que una fiesta de cumpleaños de un amigo’”, planteó.

También apuntó contra el Poder Judicial, que aceptó el dinero por las multas y reclamó: “Yo querría ponerle al fiscal y al juez que vean el video de Solange y que vean los videos de las personas que estaban afuera de Formosa y San Luis”

“En principio rompió la cuarentena el mismo que hizo el DNU y lo desmintió. Y cuando ya era imposible (negarlo), en vez de hacerse cargo, le echó la culpa a la mujer”, criticó Pablo y remarcó: “Ni ellos ni la oposición ven el hartazgo de la sociedad, pero no tenemos huevos”.