Falcioni tiene todo para repetir el Colón de Cerro

Para el trascendente choque copero del miércoles a la noche (21) por la Copa Libertadores contra Olimpia, el "Emperador" no tiene ninguna duda. El 25 de mayo cierra contra Peñarol en el estadio Campeón del Siglo.

Los once de rojo y negro. Mezclados con los de Cerro Porteño, para una producción fotográfica especial de la Conmebol, estos sabaleros serán los que saltarán para jugar este miércoles a la noche contra Olimpia de Paraguay en el Cementerio de los Elefantes. Crédito: Manuel Alberto Fabatía

Los once de rojo y negro. Mezclados con los de Cerro Porteño, para una producción fotográfica especial de la Conmebol, estos sabaleros serán los que saltarán para jugar este miércoles a la noche contra Olimpia de Paraguay en el Cementerio de los Elefantes. Crédito: Manuel Alberto Fabatía

El "Emperador" Julio César Falcioni repetirá este miércoles a la noche, desde las 21 y contra Olimpia de Paraguay, el mismo once titular que jugó el mejor partido de la Copa Libertadores de América, borrando a Cerro Porteño y jugando realmente muy bien al fútbol. Los tres jugadores que estaban tocados (dos de ellos no jugaron contra Vélez el último partido), ya están totalmente recuperados: el lateral Eric Meza, el atacante Facundo Farías y el todo-terreno Federico Lértora. Por lo tanto, si bien no hay confirmación oficial, estarán los mismos de esa noche casi perfecta contra los cerristas de Paraguay en el Cementerio de los Elefantes. En la última fecha, Colón visitará a Peñarol.

El "Cachorro" Leonardo Fabián Burián bajo los tres caños (el mismo golero charrúa dijo por FM Sol 91.5 que en ningún momento pensó en rescindir el contrato y que se quedará en Colón hasta el mes de diciembre a cumplir su contrato). En el fondo, los laterales serán Eric Meza por derecha y el experimentado "Chelo" Rafael Delgado en el lado izquierdo. La cueva de marcadores centrales tendrá el equilibrio perfecto entre la juventud de Facundo Garcés y el rodaje de Paolo Duval Goltz.

En el mediocampo, abanicarán cuatro todo-campistas: el cordobés Christian Bernardi (es con el único de los tres "volantes" con el que hay alguna chance para poder renovar el vínculo) por derecha, el histórico binomio Federico Lértora-Rodrigo Aliendro y el interesante zurdo uruguayo Andrew Teuten del otro lado.

Finalmente en la ofensiva, con el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez lesionado y con Ramón Darío Ábila sentado en el banco de los relevos, los dos atacantes serán Lucas Beltrán y la "Joya" Facundo Farías. Así las cosas, más allá de la gran baja de PR10, el "Emperador" podrá poner en campo lo que considera (hoy por hoy) el mejor Colón posible para este momento determinante de la Copa Libertadores de América.

Colón, que hoy comparte el liderazgo del grupo en el torneo más importante de la Conmebol, estará recibiendo este miércoles al histórico Olimpia de Paraguay (el viejo Rey de Copas) y luego el miércoles 25 de mayo (también a las 21) visitará a Peñarol de Montevideo en el estadio "Campeón del Siglo", cerrando la llamada fase de grupos y soñando con el cruce de octavos. Hay que recordar que el reglamento de la competición indica que avanzan los dos primeros a los mata-mata y el tercero cae directamente a la Copa Sudamericana. El único que se queda con las manos vacías es el que termina último el grupo donde están los dos paraguayos (Cerro y Olimpia), además de Peñarol de Montevideo.

El partido Colón-Olimpia será muy "especial" en todo sentido, recordando la gran polémica en el partido de ida, donde los dos asistentes venezolanos le anularon dos goles lícitos al Colón de Falcioni en el estadio Defensores del Chaco. Además, porque hay un rico historial de cruces, ya que el Colón del "Profe" Daniel Antonio Córdoba lo eliminó al Olimpia de Luis Cubilla en su propio estadio de Asunción en la Copa Libertadores de América 1998, la noche recordada con los penales de "Pablito" Burtovoy.

Hay que recordar que el partido Colón-Olimpia, de este miércoles a las 21 en el Cementerio de los Elefantes, corrió riesgo de postergarse porque el mismo 18 de mayo se realiza el Censo Nacional en la República Argentina. Sin embargo, el Gobierno habilitó para que Racing y Colón puedan jugar ese mismo día sus respectivos compromisos internacionales y coperos. En el caso de los sabaleros y "La Academia", retrasaron en dos horas el inicio de sus juegos (originalmente estaban programados para las 19).