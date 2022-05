Twitter explicó cómo detectan las cuentas falsas y Elon Musk le respondió

Parag Agrawal, CEO de Twitter, admitió que existen cuentas falsas, de spam y bots en la red social, y explicó mediante un hilo en la plataforma que métodos utilizan para reconocerlas y qué significa la existencia de estas cuentas.

Agrawal señaló que el equipo de Twitter mantiene actualizado su sistema y reglas constantemente para poder detectar estas cuentas falsas y suspenderlas con el objetivo de no perjudicar al usuario real.

Además, indicó que sólo el 5% de las cuentas en toda la plataforma son consideradas falsas o de spam. El CEO detalló que obtienen esta información mediante “múltiples revisiones humanas (en replicación) de miles de cuentas, que se muestrean al azar, consistentemente a lo largo del tiempo, de cuentas que contamos como mDAU”.

El ejecutivo de Twitter reconoció que no es una tarea fácil la detección y eliminación de los bots y cuentas spam. Uno de los motivos por los cuales esta tarea de limpieza se dificulta es porque "muchas cuentas que parecen falsas superficialmente, en realidad son reales".

De igual manera, Agrawal informó que se suspenden más de medio millón de cuentas falsas por día. Además, agregó que bloquean cuentas que no pueden pasar los métodos de verificación como los captchas y la verificación telefónica.

Por su parte, Elon Musk, el mayor inversionista de la empresa que, además, es crítico de los métodos que utilizan para identificar los bots, respondió a los tuits de Agrawal fiel a su estilo, cuestionandolo y burlándose.

Unfortunately, we don’t believe that this specific estimation can be performed externally, given the critical need to use both public and private information (which we can’t share). Externally, it’s not even possible to know which accounts are counted as mDAUs on any given day.