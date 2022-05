https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.05.2022 - Última actualización - 11:07

8:54

Lo presentó la legisladora del PJ, Lucila De Ponti. Plantea una modificación "integral" del texto constitucional. Propone reelección de gobernador por un período, y a partir de 2031. En días más, también el Socialismo formalizará su iniciativa.

¿Cambia la Carta Magna de Santa Fe? Ingresó a la Cámara de Diputados el quinto proyecto de reforma constitucional Lo presentó la legisladora del PJ, Lucila De Ponti. Plantea una modificación "integral" del texto constitucional. Propone reelección de gobernador por un período, y a partir de 2031. En días más, también el Socialismo formalizará su iniciativa. Lo presentó la legisladora del PJ, Lucila De Ponti. Plantea una modificación "integral" del texto constitucional. Propone reelección de gobernador por un período, y a partir de 2031. En días más, también el Socialismo formalizará su iniciativa.

Un nuevo proyecto para reformar la Constitución de la provincia ingresó en las últimas horas a la Cámara de Diputados. Lo impulsó, en este caso, la legisladora por el Justicialismo, Lucila de Ponti. De esta forma, ya son cinco las iniciativas con el mismo fin que tienen estado parlamentario. Las anteriores habían sido presentadas por Gabriel Real (PDP), Luis Rubeo (PJ), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) y Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación). Ahora se suma el de De Ponti, y en los próximos días, también se incorporará el del Partido Socialista.

Hasta aquí no hay - ni habrá- proyecto del Poder Ejecutivo sobre el tema. Las fuentes oficiales consultadas por El Litoral aseveraron que no es intención del gobernador Omar Perotti promover un proyecto de reforma que sea propio de la Casa Gris. La decisión tampoco es entorpecer el debate que tarde o temprano se terminará generando en el ámbito parlamentario. Una vez que ello se dé, si el debate alcanza un alto grado de consenso, el Ejecutivo no obstruiría un eventual proceso de reforma. Los más optimistas confían en que antes de fin de año, podrían reunirse en la Cámara de Diputados los dos tercios necesarios para garantizar la media sanción del proyecto que declara la necesidad de reforma.

Foto: Gentileza

El nuevo proyecto

La diputada De Ponti fundamentó su proyecto en la necesidad de lograr un estado más dispuesto a escuchar y más cerca de la gente. "La reforma constitucional tiene que ser una oportunidad para democratizar las instituciones", sostuvo; y reclamó que el debate "no se agote en la actualización de las cuestiones formales; lo que tenemos que lograr es que el estado santafesino esté más cerca de la sociedad y más abierto a escucharla", insistió.

Entre los principales puntos del proyecto, se destaca la incorporación de elementos en materia de Derechos Humanos, derechos ambientales, de seguridad democrática, acceso a la salud y justicia, incluyendo perspectiva de género y la adecuación del texto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, con un lenguaje no sexista y accesible a toda la sociedad.

"Es una oportunidad para discutir la democratización de los espacios desde donde se toman las decisiones y promover la participación ciudadana", explicó De Ponti, quien argumentó sobre la necesidad de contar con un sistema normativo adecuado a los tiempos actuales.

"Pasó mucho tiempo desde la última reforma y es necesario incorporar derechos fundamentales que son imprescindibles para garantizar una mejor calidad de vida como el acceso a la justicia y a la salud, la seguridad, los derechos humanos, la perspectiva de género, la autonomía municipal y la participación juvenil, entre otros", sostuvo.

Reelección

El proyecto de De Ponti permite la reelección del gobernador por un período consecutivo -lo cual empezaría a regir a partir del 2031-, garantiza el acceso igualitario a los servicios públicos e incorpora a economía social, popular y solidaria a los lineamientos que aseguren la actividad económica. También incluye la necesidad de respetar la paridad de género a la hora de cubrir cargos públicos.

"Es clave que no dejemos pasar esta oportunidad de construir acuerdos entre todos los sectores políticos que queremos darle a Santa Fe una mejor calidad institucional", finalizó.