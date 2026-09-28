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Cayó un rayo en un balneario de Córdoba y quemó un árbol

El fenómeno quedó registrado en imágenes y rápidamente llamó la atención por la intensidad de la descarga eléctrica que alcanzó al árbol ubicado dentro del predio del balneario de Huerta Grande.

Bomberos de La Falda trabajaron en el lugar.Bomberos de La Falda trabajaron en el lugar.
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Un rayo impactó contra un árbol ubicado en el balneario cordobés de Huerta Grande durante la tormenta registrada este lunes en distintas localidades de Punilla.

El fenómeno quedó registrado en imágenes y rápidamente llamó la atención por la intensidad de la descarga eléctrica que alcanzó al árbol ubicado dentro del predio del balneario.

Sin heridos en el balneario

Según informó La Estafeta, no hubo personas heridas como consecuencia del impacto. Además, el portal difundió un video publicado originalmente en la cuenta de Instagram de meteoaficionados.

Tras el episodio, trabajaron en el lugar bomberos de La Falda y agentes municipales de la Guardia Local, quienes realizaron las tareas correspondientes en el sector.

Jornada de tormentas en Punilla

El impacto se produjo en medio de una jornada marcada por la presencia de tormentas en la zona, con actividad eléctrica y fuertes cambios en las condiciones meteorológicas.

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