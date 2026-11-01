Las fuertes tormentas que atravesaron distintas regiones de Río Negro y Córdoba durante este sábado dejaron daños materiales, una persona herida y pérdidas en la producción frutícola.
Temporal en Río Negro y Córdoba: hubo destrozos, una persona herida y pérdidas en cultivos por el granizo
Las tormentas del sábado provocaron caída de árboles, voladuras de techos y daños en estructuras deportivas. En Choele Choel, un ciclista sufrió una fractura al caerle un árbol encima, mientras que en Córdoba se registraron lluvias de más de 60 milímetros en pocas horas y granizo en varias localidades.
El fenómeno estuvo acompañado por intensas ráfagas de viento, abundantes precipitaciones y caída de granizo, que afectaron tanto a sectores urbanos como a zonas rurales.
Mientras en algunas localidades se registraron árboles derribados y techos dañados, en otras las lluvias provocaron complicaciones en caminos y espacios públicos.
El temporal tuvo consecuencias particularmente visibles en el Valle Medio rionegrino y en distintas localidades cordobesas.
En Río Negro, uno de los episodios más importantes ocurrió en Choele Choel, donde se desplomó parte de una estructura deportiva y una persona debió ser rescatada luego de que un árbol cayera sobre ella.
En Córdoba, en tanto, las precipitaciones alcanzaron registros elevados en períodos muy cortos y estuvieron acompañadas por granizo de distinta intensidad.
Río Negro: árboles caídos, techos volados y una persona herida
Las ráfagas de viento que afectaron al Valle Medio de Río Negro provocaron distintos destrozos durante la jornada del sábado. Choele Choel fue una de las localidades más comprometidas, con caída de árboles, daños en viviendas y estructuras afectadas por la intensidad del fenómeno.
Uno de los daños más importantes se produjo en el club Sportsman, donde se derrumbó el paredón que rodeaba la cancha de tenis. La estructura cedió ante la fuerza del viento y quedó destruida, según informó el diario Río Negro.
El episodio también dejó una persona herida. Se trata de un ciclista que circulaba por la zona cuando un árbol cayó sobre sus piernas. El impacto le provocó una fractura y fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para asistirlo y concretar su rescate.
Las consecuencias del temporal no se limitaron a ese sector. En distintos puntos de Choele Choel se reportaron árboles derribados y voladuras de techos, además de otros daños materiales que requirieron la intervención de los equipos locales.
La tormenta también afectó a la actividad agrícola en Valle Azul. Allí, productores de la zona informaron pérdidas en cultivos de pera como consecuencia de la caída de granizo.
Uno de los testimonios correspondió a un productor del Lote 4, quien señaló que las piedras comenzaron a caer cerca de las 16. La fruta de la variedad Packham's que no estaba protegida por mallas antigranizo resultó destruida. Según describió, las superficies productivas que no contaban con esa cobertura registraron pérdidas totales.
La situación volvió a poner de manifiesto el impacto que pueden tener estos fenómenos sobre las economías regionales, especialmente en zonas donde la producción frutícola depende de condiciones meteorológicas que pueden cambiar en pocos minutos.
Córdoba: lluvias intensas, granizo y complicaciones en las zonas serranas
En Córdoba, una sucesión de tormentas de diferente intensidad alcanzó a numerosas localidades. Entre las zonas afectadas estuvieron Río Cuarto, Alta Gracia, Agua de Oro, Anisacate, San Javier, Colonia Caroya y Villa Carlos Paz, además de distintos sectores de las sierras.
De acuerdo con los registros del Sistema de Información Hídrica y Meteorológica de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, Río Cuarto acumuló más de 65 milímetros de lluvia en un período de 24 horas. Uno de los momentos de mayor intensidad se produjo cuando cayeron 62 milímetros en apenas 25 minutos.
También se contabilizaron precipitaciones cercanas a los 60 milímetros en La Cumbrecita y sectores próximos a Los Reartes. En varias localidades, las lluvias estuvieron acompañadas por ráfagas de viento y caída de granizo.
En Alta Gracia se registraron dos episodios de granizo durante el sábado. En Agua de Oro, la caída de piedras se extendió durante aproximadamente diez minutos, aunque el municipio no informó daños. En Anisacate, por su parte, el granizo llegó a acumularse en calles y otros espacios.
Las condiciones meteorológicas también generaron dificultades en las rutas serranas. La Policía Caminera reportó precipitaciones y granizo en Pampa de Achala, sobre el Camino de las Altas Cumbres.
Otro de los sectores comprometidos fue el cerro Champaquí, donde la caída de granizo complicó un operativo de asistencia a una mujer de 59 años que había sufrido una lesión durante una caminata.
Pese a los inconvenientes registrados, el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de Córdoba, Roberto Schreiner, señaló que hasta la noche del sábado no se habían comunicado daños importantes ni localidades desbordadas por las precipitaciones.
El funcionario explicó que las tormentas se presentaron de manera dispersa y con diferentes niveles de intensidad según cada región. En ese sentido, remarcó que ninguna ciudad de la provincia había quedado desbordada por el agua.
Las alertas meteorológicas para este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este domingo 1 de noviembre distintas advertencias por tormentas en buena parte del territorio argentino.
En Córdoba rige una alerta naranja por tormentas, con excepción del sector noroeste de la provincia. La misma advertencia alcanza al sur de Santa Fe, el norte de La Pampa y parte del oeste bonaerense. Este nivel indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, con capacidad de provocar daños e interrupciones en las actividades cotidianas.
Además, se emitió una alerta amarilla para sectores de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras provincias del centro y norte del país.
En Río Negro, en cambio, no se esperan alertas vigentes durante la jornada, aunque el organismo prevé que las tormentas puedan continuar hasta la mañana del domingo.
El escenario meteorológico también incluye advertencias por lluvias en sectores cordilleranos del centro y sur de Santa Cruz y por vientos en el sur de Chubut.
Ante la posibilidad de nuevas tormentas, se recomienda evitar circular por calles anegadas, no refugiarse debajo de árboles y asegurar objetos que puedan desprenderse por acción del viento.
Las autoridades también aconsejan mantenerse informados a través de los avisos oficiales y evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor inestabilidad.