El sábado

Temporal en Río Negro y Córdoba: hubo destrozos, una persona herida y pérdidas en cultivos por el granizo

Las tormentas del sábado provocaron caída de árboles, voladuras de techos y daños en estructuras deportivas. En Choele Choel, un ciclista sufrió una fractura al caerle un árbol encima, mientras que en Córdoba se registraron lluvias de más de 60 milímetros en pocas horas y granizo en varias localidades.