Niños de Santa Fe podrán firmar una mega camiseta de la selección para el mundial 2026
La prenda gigante recorrerá distintas escuelas y clubes de la provincia para que dejen su firma y mensajes de apoyo, antes de ser entregada al plantel y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
La prenda de 20 metros de largo y 13 de ancho lista para ser llevada a cada departamento. Crédito: Fernado Nicola.
La prenda, que mide 20 metros de largo por 13 de ancho, será llevada a cada uno de los departamentos de la provincia con el objetivo de que todos los chicos tengan la oportunidad de participar en esta acción. “Vamos a emprender esta tarea que es recorrer todas las ciudades de la provincia para que los niños de todos los lugares puedan firmar esta mega camiseta para que la podamos entregar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino”, explicó Ariel Sclafani, representante de la Mutual Dos Banderas y director de partidos de la Liga Profesional de Fútbol.
Según Sclafani, la idea es que los menores puedan expresar su creatividad y dejar un mensaje de apoyo a la selección de cara al próximo mundial. “Pueden firmar, dejar su mensaje, hacer un dibujito,lo que le nazca va a estar plasmado en esta mega camiseta”, aseguró.
Sorteo especial que permitirá a cinco niños entregar la camiseta en la AFA. Crédito: Fernado Nicola.
Participación y sorteo
El proyecto también incluye un sorteo que permitirá que cinco niños participen de la entrega oficial en el predio de la AFA el próximo 18 de diciembre. “La camiseta va a ser llevada por los chicos de los departamentos. Va a haber un sorteo que le agradecemos a Lotería de Santa Fe que nos presta sus instalaciones, para que cinco de ellos puedan participar de esa entrega en el período de la AFA, así que va a ser otra jornada emocionante”, detalló Sclafani.
La iniciativa busca unir deporte, cultura y comunidad. Crédito: Fernado Nicola.
Sobre el sentido de la campaña, el representante de Dos Banderas destacó que busca trascender lo deportivo y convertirse en un fenómeno cultural. “Consideramos al fútbol que trasciende lo puramente deportivo, es un fenómeno cultural y acá le damos ese sentido, reafirmamos ese pensamiento y mucho más cuando van a participar los chicos. Va a ser una campaña muy emocionante porque van a participar lo más puro que tiene la comunidad, que son los niños”, concluyó.
Con esta iniciativa, los niños de Santa Fe tendrán la oportunidad de ser parte de un proyecto que celebra el deporte, la cultura y la pasión por la camiseta argentina, dejando su marca en un homenaje que se extenderá hasta la AFA y la selección nacional.
Participantes tendrán la oportunidad de expresarse con dibujos y mensajes creativos. Crédito: Fernado Nicola.
Cronograma de visitas:
Viernes 10 de octubre en la localidad de San Genaro, departamento San Jerónimo - 16 hs en el Predio de la Unión.
Domingo 12 de octubre en la localidad de Casilda, departamento Caseros - 10 hs en el Club Polideportivo Alumni.
Lunes 13 de octubre en la localidad de Esperanza, departamento Las Colonias - 10 hs en el Parque de la Agricultura.
Jueves 16 de octubre en la localidad de María Juana, departamento Iriondo - 9 a 10 hs en Escuela N° 398 "Domingo Faustino Sarmiento".
Jueves 16 de octubre en la localidad de Rafaela, departamento Castellanos - 16 a 19 hs en el Complejo Recreativo Luz y Fuerza.
