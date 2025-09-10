A un año del atentado, condenaron a cadena perpetua al atacante de Solingen
Issa Al H., de 27 años, ya se había declarado culpable al inicio del proceso en su contra por el ataque con cuchillo que el 23 de agosto de 2024 dejó tres muertos y diez heridos, ocho de ellos graves en una fiesta popular que celebraba los 650 años de la localidad alemana, reivindicado posteriormente por el grupo yihadista Estado Islámico (EI),
Por la legislación alemana, se difundieron fotos del juicio sin revelar el rostro del condenado.
El autor confeso del ataque con cuchillo que el 23 de agosto del año pasado dejó tres muertos y diez heridos, ocho de ellos graves en una fiesta popular que celebraba los 650 años de la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, reivindicado posteriormente por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), fue condenado este miércoles (10.09.2025) a cadena perpetua.
Issa al H. fue condenado este miércoles. Reuters.
La Audiencia Territorial de Düsseldorf impuso al acusado, Issa Al H., de 27 años, la pena máxima por asesinato, tentativa de asesinato, lesiones físicas graves y pertenencia a organización terrorista extranjera, y determinó, además, la especial gravedad de su culpa.
Deberá indemnizar a las víctimas
Además, deberá pagar 360.000 euros en concepto de indemnización por daños morales a varias víctimas. Según el dictamen de un perito psiquiátrico, el acusado es plenamente responsable de sus actos.
La sentencia coincide con la petición de la Fiscalía Federal, a la que se había sumado la acusación particular, de cadena perpetua para el acusado, su reclusión en un centro penitenciario una vez cumplida la pena y determinar la especial gravedad de su culpa.
Imagen del arresto de Issa Al H., tras el ataque en agosto de 2023. Archivo Reuters.
La defensa, por su parte, también había solicitado cadena perpetua y determinar la especial gravedad de la culpa, pero no su reclusión una vez cumplida la pena.
Por qué no se difundieron imágenes del rostro de Issa Al H.
En Alemania, las normas legales y principios éticos explican por qué la prensa no mostró el rostro de Issa Al H., condenado por el ataque de Solingen, incluso tras recibir cadena perpetua.
Primero, la ley protege el derecho a la propia imagen: la difusión de fotografías de una persona requiere su consentimiento expreso. Aunque la libertad de prensa es amplia, no autoriza la publicación de imágenes si esto vulnera la intimidad del individuo.
Un tribunal alemán ha señalado que el uso de fotografías para atraer la atención no justifica su difusión cuando no hay una relación directa con el contenido informativo.
Además, la Constitución alemana establece límites a la libertad de expresión y de prensa cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales, como la protección del honor y la imagen personal. Por eso, aunque los medios puedan informar sobre la condena, no pueden mostrar su rostro sin autorización, incluso en casos de alto interés público.
En resumen, los medios ocultaron su rostro para cumplir con la ley y respetar los derechos individuales del condenado, que siguen vigentes pese a su sentencia, mientras que su identidad ya queda suficientemente identificada mediante su nombre y los detalles del caso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.