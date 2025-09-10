Alemania

A un año del atentado, condenaron a cadena perpetua al atacante de Solingen

Issa Al H., de 27 años, ya se había declarado culpable al inicio del proceso en su contra por el ataque con cuchillo que el 23 de agosto de 2024 dejó tres muertos y diez heridos, ocho de ellos graves en una fiesta popular que celebraba los 650 años de la localidad alemana, reivindicado posteriormente por el grupo yihadista Estado Islámico (EI),